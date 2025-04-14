台北老字號製油厰轉型新創品牌　花蓮新創團隊參訪取經

▲花蓮新創基地進駐團隊跨縣市參訪台北老字號製油廠，取經品牌轉型心法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助青年創業者拓展視野，汲取多元產業經驗，花蓮縣政府青年發展中心於13日啟動為期三天的縣外參訪學習行程，帶領新創基地進駐團隊前往台北與桃園，深入走訪在地特色品牌，與優秀創業者面對面交流，學習品牌經營策略與創新轉型經驗，積極為花蓮青年創業注入新思維與新能量。

參訪首日，青年發展中心特別安排至台北老字號製油品牌「山芳良油SUMFINE」，透過實地參觀與專題分享，深入了解傳統產業如何透過品牌再造，成功翻轉市場印象，開啟新商機。該品牌為擁有70年歷史的在地製油廠，近年在「台北造起來」店家再造計畫的輔導下，由第二代接班人鄭博霖先生領軍，重新打造以文化體驗與誠實製油為核心價值的現代品牌。

鄭博霖分享，從製油技藝的傳承、品牌理念的堅持，到門市空間設計的巧思，都是品牌轉型不可或缺的元素。他強調，品牌經營不僅是產品銷售，更是價值與信任的累積。特別是在講究體驗與故事行銷的時代，如何透過場域營造與內容設計，讓消費者願意停留、願意相信，是傳統產業轉型的關鍵。

交流現場互動熱烈，花蓮新創基地進駐團隊「谷田有限公司」負責人古怡婷，特別就聯名與異業合作的策略提出提問：「如何有效與異業夥伴建立合作？又如何在有限資源下創造最大效益？」對此，鄭博霖指出，線上合作具備彈性且能降低成本，是現階段主要推廣策略之一。他建議，新創品牌進行異業合作時，應先聚焦自身品牌特色與價值，累積品牌聲量與消費者認同，再進一步拓展合作可能。此外，山芳良油至今未投入大量廣告，而是專注於產品品質與顧客口碑，透過真實使用經驗與推薦，逐步擴大品牌影響力。





花蓮縣長徐榛蔚表示，青年是地方產業創新的關鍵力量，縣府持續透過各類輔導資源與外縣市參訪機會，陪伴青年創業者走得更穩、更遠。此次參訪行程不僅讓新創團隊有機會近距離學習品牌經營實務，更促進跨縣市創業者的經驗交流，有助於激發新創思維與探索未來發展方向。

青年發展中心將持續串聯更多產業導師與實務案例，深化新創基地的輔導能量，並以多元交流與實作學習，協助花蓮青年勇敢追夢，打造屬於地方的創新力量。