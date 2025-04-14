　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台北老字號製油厰轉型新創品牌　花蓮新創團隊參訪取經

▲花蓮新創基地進駐團隊跨縣市參訪台北老字號製油廠，取經品牌轉型心法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮新創基地進駐團隊跨縣市參訪台北老字號製油廠，取經品牌轉型心法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助青年創業者拓展視野，汲取多元產業經驗，花蓮縣政府青年發展中心於13日啟動為期三天的縣外參訪學習行程，帶領新創基地進駐團隊前往台北與桃園，深入走訪在地特色品牌，與優秀創業者面對面交流，學習品牌經營策略與創新轉型經驗，積極為花蓮青年創業注入新思維與新能量。

▲花蓮新創基地進駐團隊跨縣市參訪台北老字號製油廠，取經品牌轉型心法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參訪首日，青年發展中心特別安排至台北老字號製油品牌「山芳良油SUMFINE」，透過實地參觀與專題分享，深入了解傳統產業如何透過品牌再造，成功翻轉市場印象，開啟新商機。該品牌為擁有70年歷史的在地製油廠，近年在「台北造起來」店家再造計畫的輔導下，由第二代接班人鄭博霖先生領軍，重新打造以文化體驗與誠實製油為核心價值的現代品牌。

鄭博霖分享，從製油技藝的傳承、品牌理念的堅持，到門市空間設計的巧思，都是品牌轉型不可或缺的元素。他強調，品牌經營不僅是產品銷售，更是價值與信任的累積。特別是在講究體驗與故事行銷的時代，如何透過場域營造與內容設計，讓消費者願意停留、願意相信，是傳統產業轉型的關鍵。

▲花蓮新創基地進駐團隊跨縣市參訪台北老字號製油廠，取經品牌轉型心法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

交流現場互動熱烈，花蓮新創基地進駐團隊「谷田有限公司」負責人古怡婷，特別就聯名與異業合作的策略提出提問：「如何有效與異業夥伴建立合作？又如何在有限資源下創造最大效益？」對此，鄭博霖指出，線上合作具備彈性且能降低成本，是現階段主要推廣策略之一。他建議，新創品牌進行異業合作時，應先聚焦自身品牌特色與價值，累積品牌聲量與消費者認同，再進一步拓展合作可能。此外，山芳良油至今未投入大量廣告，而是專注於產品品質與顧客口碑，透過真實使用經驗與推薦，逐步擴大品牌影響力。

▲花蓮新創基地進駐團隊跨縣市參訪台北老字號製油廠，取經品牌轉型心法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，青年是地方產業創新的關鍵力量，縣府持續透過各類輔導資源與外縣市參訪機會，陪伴青年創業者走得更穩、更遠。此次參訪行程不僅讓新創團隊有機會近距離學習品牌經營實務，更促進跨縣市創業者的經驗交流，有助於激發新創思維與探索未來發展方向。

青年發展中心將持續串聯更多產業導師與實務案例，深化新創基地的輔導能量，並以多元交流與實作學習，協助花蓮青年勇敢追夢，打造屬於地方的創新力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／調查局大搜索！　罷團5人被帶回約談
董座姊姊偷跑買股！　賺近300萬
快訊／羅智強辦公室主任遭搜索帶走
助攻北京打關稅戰！　俄：中國要多少石油，俄羅斯就輸送多少
「39件罷免案」涉偽造連署　中選會發3聲明
好市多上架「知名運動童鞋一雙739元」！家長：已包色購入
關稅戰升級！川普等不到習近平求和　美貿易代表：美中無通話安排

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台北老字號製油厰轉型新創品牌　花蓮新創團隊參訪取經

新紙錢三燒上路！花蓮攜手4大超商「以功代金」淨零減碳

勤學不輟榮登金榜　佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

守護在地教育！新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜取經：打造新北大巨蛋

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

台北老字號製油厰轉型新創品牌　花蓮新創團隊參訪取經

新紙錢三燒上路！花蓮攜手4大超商「以功代金」淨零減碳

勤學不輟榮登金榜　佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

守護在地教育！新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜取經：打造新北大巨蛋

新北科技廠接駁車撞飛行人！驚悚影片曝　最高罰3萬6+吊照1年

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

《哈利波特》男星命危恐永久殘廢！急摘除頸部4骨頭救命　最新病況曝

牛隻突竄出！轎車來不及閃釀2傷　駕駛嘆「肇事逃逸」：找不到人賠

女兒逛超商！陌生男抓手「伸向他的下面」　媽急報警：變態這麼多

罷免雙吳領銜人被搜索　民進黨：大抄襲負責人是朱立倫、黃呂錦茹

厭食症瘦到36kg　高三女見家人吃炸雞想輕生…就醫重生

中國怕失去「美國市場」？　智庫高層直言：中美不會重啟對話

台北孕婦搭小黃「有8000乘車金」　運將1句話暖炸！7縣市補助曝光

羅里用「魚雷球棒」連3場開轟　水手橫掃遊騎兵重回5成勝率

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

地方熱門新聞

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

人民要當家台南宣講「至少我們還有良心」!　

桃園公辦都更　中壢財神大樓5月開說明會

2025珍愛羽球會內賽　「麻吉里底隊」奪冠

戰車現身街頭疑「刁車」十軍團澄清

崑山科大啟用南部首座電動車基地賴清德總統肯定綠能布局

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

台南仁德區三甲八街民宅火警救出屋主疑有9貓罹難

佳里分局偵查佐申嘉文、王信博考上警大警佐班

大雨狂灌中原爆災情！配電箱冒水、樹被吹斷

台中文化局攜手特教生共創藝術

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜：打造新北大巨蛋

新北嵩山梯田鳶尾花海綻放　千歲米故鄉變身打卡熱點

新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

更多熱門

相關新聞

「螞蟻帝國」推動　螞蟻生態博物館開幕

「螞蟻帝國」推動　螞蟻生態博物館開幕

台灣首座螞蟻生態博物館11日在桃園市龜山區正式開幕，背後推手是桃園新創團隊「螞蟻帝國」。市府青年局局長侯佳齡表示，本次博物館開幕特別舉辦「創業 × 生態 × 政府」跨界對談，探討如何透過產官學合作，推動創業生態教育創新發展。

中山大學校友總會結合母校引領社會創新

中山大學校友總會結合母校引領社會創新

台鐵每天疏運66萬人次「已超越疫情前」　便當業績成長1成

台鐵每天疏運66萬人次「已超越疫情前」　便當業績成長1成

桃園攜手印度知名加速器　助新創團隊接軌國際

桃園攜手印度知名加速器　助新創團隊接軌國際

早餐店闆娘喊「沒賣就沒賠」　達人勸：全額交割股下市全賠

早餐店闆娘喊「沒賣就沒賠」　達人勸：全額交割股下市全賠

關鍵字：

老字號製油厰轉型新創品牌新創團隊參訪取經

讀者迴響

熱門新聞

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

廣末涼子拘留所慘況曝光！

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

罷團曝媽祖出巡遇桃園罷團突停轎！　「指示1件事」

川普否認電子產品關稅豁免　稱沒人能逃過

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

列車過板橋站未停　高鐵致歉：人為疏失啟動調查

陸駕訓班爆女學員把車開上樹　調查結果逆轉

快訊／涉連署造假！　罷免吳沛憶召集人住處遭調查局搜索

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面