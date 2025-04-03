美國取消中國、香港小額包裹關稅豁免！　輸美商品面臨54％關稅

▲川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天證實，美國總統川普（Donald Trump）針對中國實施的全新「對等關稅」措施，將使中國商品進口美國的總稅率達到54％。這項關稅措施將疊加在原先川普政府為打擊芬太尼走私、對中國商品課徵的20％全面性關稅之上。

這項新政策預料將大幅提高美國消費者從中國購買商品的成本。根據統計，美國去年自中國進口總值達4390億美元，是僅次於墨西哥的第二大進口來源國。

新規定也延伸至過去享有「微量豁免」（de minimis）優惠、單筆金額低於800美元的小型包裹。自5月2日起，從中國及香港寄至美國、金額在800美元以下的包裹將同樣適用54％關稅。這意味著美國消費者若從Temu、Shein、AliExpress等中國電商平台下單，將面臨高達54％的價格上漲。

此外，若這類小包裹透過郵政系統通關，將按30％或25美元的固定費率課稅，自6月起將進一步調升至每件包裹50美元。

面對既有關稅制度，中國部分企業近年已轉向東南亞等國家生產以規避美方稅負，但川普本周三同步宣布對亞洲其他國家的「對等關稅」將再次牽動中國供應鏈。例如，越南將被課徵46％，柬埔寨則面臨49％的美國進口稅，對中國企業轉移產線的策略形成新的打擊。