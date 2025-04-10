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新手外送員首趟獎金3000元！他心動想換工作　網掀兩派論戰

記者黃翊婷／綜合報導

外送平台在疫情期間蓬勃發展，但解封之後外送員陸續減少，去年9月網路上一度出現「外送員突然大量消失」的討論。不過，近期有網友聲稱想要換工作，看到UberEats的新手獎勵，北北基地區完成一趟就能拿到3000元獎金，讓他很心動，引發其他網友正反意見討論。

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲部分民眾除了本職工作之外，也會兼職做外送增加收入。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

原PO在網路論壇Dcard發文，表示自己有意轉換跑道，剛好看到UberEats的新手獎勵，北北基地區第一周完成首趟訂單，就能獲得3000元獎金，讓他很心動，甚至開始猶豫是否要離職專心跑外送。

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文章公開之後掀起其他網友正反意見討論，一派人支持原PO跑外送，「跑一趟就可以拿3000元，活動有在佛，社畜一天真的沒有那麼多」、「台股大跌路上可能會多一堆司機」；另一派人則覺得有待觀察，「司機很缺嗎？要這樣招人」、「壓力大轉換跑道是不錯啦，但還是要學個技術比較有保障」。

實際查詢UberEats官方網站，在4月新手獎勵活動中，以北北基為例，第一階段每周任務，完成首趟獎勵為3000元，每周10趟獎金1000元，4周獎金最高累計7000元，第二階段則要完成指定趟次，最高可獲得1萬元獎金，但區域不同獎金也會有所差異。

Foodpanda也有新手獎勵活動，在4月的獎勵活動中，開通7天完成1張訂單可獲得200元，14天內完成30張訂單可獲得800元，周末還有指定日期挑戰，最多可拿到獎金3500元，還享有裝備購買優惠、免運費優惠，但僅限雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗地區。

Lalamove同樣也有新手獎勵活動，在4月的獎勵活動中，以北部、台中地區的外送員（機車）為例，完成10張訂單可獲得獎金400元，完成15張訂單獎金600元，共可獲得1000元，但地區不同，活動任務的完成條件也有些微差異。

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