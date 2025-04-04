通訊行業務員偷50支高價手機還誣賴僱主　判刑+賠82萬

▲通訊行業務員涉盜走50支高價手機，到案卻誣賴僱主企圖將舊機裝成新機賣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

北市1名趙姓男子2022年向受僱的通訊行謊稱，找到買家一口氣收購60支上市不久的摺疊手機，卻趁陪他面交的老闆去停車空檔，盜走50支手機落跑，到案竟誣賴老闆將展示福利機當成新機賣，他怕惹禍上身，把東西放著就走。台北地院一審不採信趙的辯詞，依業務侵占罪判刑1年2月，另判趙須賠償82萬餘元，可上訴。

判決指出，趙男事發前擔任受害通訊行的業務員，2022年1月初，他向邱姓老闆宣稱有同業願收購60支前1年9月剛上市的三星摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G，新機市價每支3萬餘元，同月22日下午4點多，邱男開車載趙男帶貨去面交，抵達後，讓趙先下車送貨上樓，他去找車位。

邱男邊開車邊跟趙男講電話，趙突然掛斷，邱回撥聯絡不上，心知不妙，趕緊繞回原地報警，會同警員詢問原定接洽的店家，得知趙留下10支新機、早已離開，店家表示事先跟趙說好只能收購10支，趙進來把貨放下說要打個電話，走出去就不見人影，也未收錢。

邱男急了，拚命打電話傳訊息給趙男「別鬧了」、「不要這樣弄我」、「拜託你」等語，趙已讀不回、也不接電話，邱男費了一番功夫，才取回留在店家的10支新機，接著料定這款手機當時較冷門，上網賣的物件不多，他緊盯網購平台訊息，終於被他發現其中1支遭盗走的手機，已轉了2手。

改行跑外送的趙男2023年被警方循線查獲到案，始終不認罪，推稱當時懷疑邱男把展示福利機裝成新機出售，他擔心會有消費糾紛、不敢幫賣，把貨交給接洽店家的業務員就離開，店家監視器也沒拍到他捲貨潛逃，至於警方找到的2位網路賣家，他不認識、跟他無關。

但其中1位賣家100%確認就是向趙男購買本案遭盗手機，交易時2人面對面聊天10分鐘，交易後不到1個月就被警方通知做筆錄，生平首度上網賣東西出問題，印象很深刻。

法官認定趙男監守自盜，且有毒品、詐欺等前科，素行不佳，本件到案後始終不認罪，犯後態度並非良好，考量他須扶養母親，依業務侵占罪判刑1年2月，上訴二審由高院審理中，邱男提起本件求償，法官判趙須賠償82萬餘元，可上訴。