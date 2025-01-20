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驚悚撞擊影片！苗栗廂型車突偏移撞斷號誌桿翻覆　駕駛喪命

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市中華路直線車道昨（19日）發生死亡事故，一名陳姓男子駕駛廂型車，不明原因突然失控偏移車道，高速衝撞紅綠燈桿後，車子側翻、車身凹陷，陳男雙腳被夾困，消防局救護人員破壞車身搶救送醫，但仍傷重宣告不治，今天將由檢察官相驗釐清死因。

▲苗栗縣頭份市中華路直線車道，昨下午發生箱型車自撞號誌桿、駕駛傷重不治事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣頭份市中華路直線車道，昨下午發生廂型車自撞號誌桿、駕駛傷重不治事故。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，昨下午3時許在頭份市中華路443號、一家氣體公司門口，一輛廂型車失控衝撞紅綠燈桿後側翻，陳姓駕駛（52歲）一度受困車內，雙腳夾困、沒有生命徵象，接觸後患者停止呼吸，消防局救護人員使用破壞器材才將患者救出，緊急送往為恭醫院，搶救後仍因傷重宣告不治。

▲苗栗縣頭份市中華路直線車道，昨下午發生箱型車自撞號誌桿、駕駛傷重不治事故。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方表示，根據後方車輛行車紀錄器影像，陳男行駛中華路南往北外側車道，明明是直線路段，廂型車不明原因突然往右側偏移，先自撞道路右側號誌箱座，接著攔腰撞斷紅綠燈號誌桿，車輛翻覆後導致號誌桿倒塌，電線垂落路面，交通一度受阻。

警方指出，家屬稱陳姓男子目前在一家鐵工廠上班，昨天駕車準備返家，不知道車子為何失控？警方不排除身體不適或疲勞駕駛，至於是否有酒精反應，仍需今天檢察官相驗決定是否抽驗。

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