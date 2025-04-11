　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往前後差很大！「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座

記者黃稜涵／綜合報導

有些人熱戀期主動又熱情、訊息都是秒回，但進入平淡期時，他們就會回歸理性，需要很多的自我空間，讓另一半懷疑「是不是不愛了」，其實他們可能只是「回歸本性」而已，《科技紫微網》盤點出「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座，快來看看月亮或金星星座的你，是否也在榜上！

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲你是進入感情平淡期就會回歸理性的人嗎？（示意圖／CFP）

摩羯座

[廣告]請繼續往下閱讀...

月亮或金星在摩羯的人，天生務實、有責任感，熱戀時他們可能會積極經營關係，但當熱情褪去，他們會轉向現實與目標，像是事業與未來規劃。不愛說情話？沒錯，但他們會用實際行動守護你，幫你處理麻煩、默默支持你，想跟摩羯長久相處，記得理解他們的「悶騷式深情」！

水瓶座

水瓶座重視個人空間是出了名的，月亮或金星落水瓶，熱戀時他們會熱情參與，但感情一穩定，就會開始「需要距離」，不是他變心，而是他想要時間探索自我、追求自由，這類型的伴侶最需要的是尊重和信任，當你願意給他空間，他反而會更珍惜你。

處女座

月亮或金星在處女的人，不擅長花言巧語，卻擅長細膩照顧你，他們的愛藏在每一個「幫你把生活打理好」的舉動裡，像是提醒你吃飯、幫你整理資料、默默記得你說過的話，在他們身上，浪漫不是煙火，而是穩定的日常，如果你想知道他愛不愛你，看他做了什麼，而不是他說了什麼。

天蠍座

天蠍的情感從來不是表面功夫，月亮或金星落天蠍的人，熱戀時熱情似火，甚至有點佔有欲，但當激情退去，他們會進入「觀察期」，小心翼翼確認你是否值得深交，他們的沉默，其實是在等待你給他安全感，一旦信任建立，天蠍將給你最深層、最靈魂共鳴的愛。

雙子座

雙子座就是戀愛界的變色龍，熱戀期他們超會聊天、超有趣，但當話題講完、新鮮感消退，他們就容易「冷掉」，月亮或金星落在雙子的伴侶，需要不斷的刺激與新鮮來維持熱情。想跟他們長久？記得一起學點新東西、規劃點驚喜行程，讓愛情永遠保鮮！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普大廈裡幾乎全是「Made in China」　陸網譏：嘴
快訊／少子化衝擊　56年學校全面停招
淪性奴超過1個月！蘇丹護理人員幫治療　遭士兵輪流性侵
陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」　90天要
張天霖無預警退出　VICKY曝便當店現況...屈中恆嘆每月開
快訊／藍白聯手否決《警察人事條例》修法覆議
全面改裝！　台中勤美誠品將加「鐵網」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歌詩達郵輪莎倫娜號滯留沖繩　航港局：取消航程可全額退費

曾獲「優質高職」認證　創校56年高雄高英工商全面停招

血型不同也能捐！他急換腎「妻搶第一喊捐」　術後夫妻感情UP

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」　90天要到貨

逢低買進「10股按成10張」嚇傻！睡醒逆轉爽翻　網歪樓：財力雄厚

從股市賺25億美元！他見「川普割全球的韭菜」：台積電還我們啦

Google新功能！檢舉「狂洗5星店家」步驟曝光　網驚：終於迎來這天

被課145%關稅！陸百萬網紅1招解「美政府反過來給錢」全笑翻

交往前後差很大！「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

歌詩達郵輪莎倫娜號滯留沖繩　航港局：取消航程可全額退費

曾獲「優質高職」認證　創校56年高雄高英工商全面停招

血型不同也能捐！他急換腎「妻搶第一喊捐」　術後夫妻感情UP

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」　90天要到貨

逢低買進「10股按成10張」嚇傻！睡醒逆轉爽翻　網歪樓：財力雄厚

從股市賺25億美元！他見「川普割全球的韭菜」：台積電還我們啦

Google新功能！檢舉「狂洗5星店家」步驟曝光　網驚：終於迎來這天

被課145%關稅！陸百萬網紅1招解「美政府反過來給錢」全笑翻

交往前後差很大！「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座

李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

歌詩達郵輪莎倫娜號滯留沖繩　航港局：取消航程可全額退費

她懷胎10月生下別人的種！　竟是診所「搞錯胚胎」離譜出包

全台最Q海港！屏東看海美術館《怪獸代班》展　超萌9裝置藝術曝光

轟藍營「讓年改走回頭路」　林俊憲：不要懷疑他們亂搞的決心

陳德容《浪姐6》練舞崩潰痛哭！　坦承壓力大「要粉絲罵輕點」

貨車司機倒車未注意…巷內撞輾路人　23歲男慘斷3根肋骨急送醫

曾獲「優質高職」認證　創校56年高雄高英工商全面停招

北市「乾哥哥」帶3中輟生破壞娃娃機　偷走耳機、包包得手3萬

吳怡霈突宣布「暫離台灣」！飛加拿大圓夢：17歲後一直很想做的事

灰狼單節52分轟退灰熊！　勇士最後2場贏就不用打附加賽

【紅毛猩猩擠痘痘】擠痘痘然後吃掉！？被抓包還發射超殺眼神XD

生活熱門新聞

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

思樂冰「回歸買氣」不如預期　一票人曝主因：回不去了

被課145%關稅！陸網紅「1招解僵局」全笑翻

好天氣僅1天！　今越晚越濕週末變涼

歌詩達郵輪故障「3千台人困那霸」　補償曝

剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」

台鐵進出站「全面掃QR Code」狀況多　旅客卡閘門擠成一團

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

明晚鋒面雷雨通過　下週「晴熱如夏」飆到35℃

創校56年高雄高英工商全面停招

「不玩抖音」遭同學霸凌！國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

遭控惡意解約！Q Burger曬調查證據：明顯違約

更多熱門

相關新聞

好想嫁給他！「寵妻魔人」TOP3星座

好想嫁給他！「寵妻魔人」TOP3星座

挑老公就是要挑對妳好的！「願意提供給妳情緒價值、凡事把妳放第一順位」才是真正值得托付終身的好老公，《科技紫微網》整理出永遠把老婆放在第一位的「寵妻魔人」TOP3星座，快來看看你的另一半有沒有上榜。

「越老越富」星座Top 3

「越老越富」星座Top 3

「最旺夫」命中帶財星座女Top 3

「最旺夫」命中帶財星座女Top 3

12星座一周運勢4／7-4／13

12星座一周運勢4／7-4／13

關鍵字：

星座愛情熱戀科技紫微網

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面