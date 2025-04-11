交往前後差很大！「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座

記者黃稜涵／綜合報導

有些人熱戀期主動又熱情、訊息都是秒回，但進入平淡期時，他們就會回歸理性，需要很多的自我空間，讓另一半懷疑「是不是不愛了」，其實他們可能只是「回歸本性」而已，《科技紫微網》盤點出「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座，快來看看月亮或金星星座的你，是否也在榜上！

▲你是進入感情平淡期就會回歸理性的人嗎？（示意圖／CFP）



摩羯座



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月亮或金星在摩羯的人，天生務實、有責任感，熱戀時他們可能會積極經營關係，但當熱情褪去，他們會轉向現實與目標，像是事業與未來規劃。不愛說情話？沒錯，但他們會用實際行動守護你，幫你處理麻煩、默默支持你，想跟摩羯長久相處，記得理解他們的「悶騷式深情」！

水瓶座



水瓶座重視個人空間是出了名的，月亮或金星落水瓶，熱戀時他們會熱情參與，但感情一穩定，就會開始「需要距離」，不是他變心，而是他想要時間探索自我、追求自由，這類型的伴侶最需要的是尊重和信任，當你願意給他空間，他反而會更珍惜你。

處女座

月亮或金星在處女的人，不擅長花言巧語，卻擅長細膩照顧你，他們的愛藏在每一個「幫你把生活打理好」的舉動裡，像是提醒你吃飯、幫你整理資料、默默記得你說過的話，在他們身上，浪漫不是煙火，而是穩定的日常，如果你想知道他愛不愛你，看他做了什麼，而不是他說了什麼。

天蠍座

天蠍的情感從來不是表面功夫，月亮或金星落天蠍的人，熱戀時熱情似火，甚至有點佔有欲，但當激情退去，他們會進入「觀察期」，小心翼翼確認你是否值得深交，他們的沉默，其實是在等待你給他安全感，一旦信任建立，天蠍將給你最深層、最靈魂共鳴的愛。

雙子座

雙子座就是戀愛界的變色龍，熱戀期他們超會聊天、超有趣，但當話題講完、新鮮感消退，他們就容易「冷掉」，月亮或金星落在雙子的伴侶，需要不斷的刺激與新鮮來維持熱情。想跟他們長久？記得一起學點新東西、規劃點驚喜行程，讓愛情永遠保鮮！