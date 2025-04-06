「穩賺不賠」是陷阱！新北警攔阻虛擬幣詐騙　警銀聯手打詐

▲新北樹林分局與銀行聯手阻止虛擬貨幣詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

假投資詐騙猖獗，詐騙集團利用網路廣告、社群媒體及即時通訊軟體，誘騙民眾投資虛擬貨幣，造成大量財務損失。樹林警分局近期接獲多起詐騙報案，不僅全力偵辦，還成功攔阻多筆匯款，守住被害人的血汗錢。

警方表示，一名男子因在網路上看到投資廣告，誤信詐騙集團的話術，先後匯款購買虛擬貨幣並面交黃金，再轉入對方指定的電子錢包。然而，當他準備提領獲利時，卻被要求支付「保證金」，才發現無法出金，驚覺受騙報案，但當時資金已難追回。

另一名被害人則在LINE上結識一名男子，對方聲稱可協助投資虛擬貨幣，並傳送假交易平台連結，誘導被害人開設帳戶並協助轉款。期間，被害人陸續收到多筆不明款項，再連同自己的存款轉入詐騙集團電子錢包。不久後，銀行帳戶遭到警示，對方也隨即失聯，這才意識到遭到詐騙。

此外，樹林警方近日與銀行合作，成功攔阻一起投資詐騙案。一名女子到銀行臨櫃準備提領大筆現金，向行員表示將用於投資網友推薦的虛擬貨幣，富邦銀行李姓經理察覺有異，立即通報警方。警方趕赴現場確認為詐騙案件，成功勸阻女子轉帳，避免財產損失。

樹林警分局提醒，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高額回報」等話術吸引投資人，實則是誘騙匯款，最後血本無歸。警方呼籲，投資務必透過合法管道，如銀行或證券商，並應提高警覺，切勿輕信不明投資管道。如有疑慮，可向金融監督管理委員會查證，或撥打165反詐騙專線諮詢，以免成為詐騙受害者。