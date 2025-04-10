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獨／治安史上首宗辦案神器失竊　天兵警「M-Police」放值班台被偷

▲▼內湖分局。（圖／翻攝Google Maps）
▲圖為內湖警分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

內湖分局爆發北市治安史上首宗先進行動載具「M-Police」系統失竊意外！據了解，北市內湖警分局西湖派出所8日下午受理一名毒犯提告侵占案件時，發現犯嫌身上持有微量K他命毒品，警方依法究辦開罰，但當毒犯要離開派出所時疑似心生怨懟，順手牽羊偷走該所王姓警員要外出巡邏剛領用的「M-Police」手機行動載具，案件發生後內湖警方緊急成立搜尋「M-Police」專案小組，出動約10名警力對犯嫌出沒地點進行地毯式搜索，所幸案發後24小時尋回該台「M-Police」。

知情人士透露，目前北市先進行動載具「M-Police」規格為I Phone14手機內建加密的警用查詢系統，結合智慧手機與電腦功能，一台看似手機外觀的「M-Police」不僅能查失蹤人口、中輟生、贓車及警示帳戶，輸入車牌或身分證，對方姓名、出生年月、電話、戶籍地等資訊立刻現形，連帶可與犯罪系統串聯，是警界辦案神器。但因可連結政府戶役政、車輛監管資料、司法犯罪紀錄資料庫，功能相當龐大，堪稱北市警局近年來破天荒最大的資安危機。

內湖警方調查：當時西湖所王姓警員因勤務需要領用該台「M-Police」手機後，因整理勤務裝備和同事交接工作事務，把「M-Police」放在值班台上，就這樣被剛被裁罰完的毒犯順手牽羊摸走，內湖警方緊急成立行動載具失竊協尋專案小組，根據該犯嫌出沒地點及調閱相關監視器畫面急著逮人。

內湖警方說，8日下午15時許發現「M-Police」遭竊後，立刻聯絡市警局資訊室進行遠端控制把該行動載具上鎖，加上王員領用後也未使用帳密登入「M-Police」系統，竊嫌應無法登入警用行動載具系統查詢他人個資，直到9日15時專案小組鎖定竊嫌在萬華龍山寺捷運站附近出沒，立即趕赴現場將他逮捕歸案，並順利找回該隻搭載「M-Police」警用行動載具系統的I Phone手機。

但本案堪稱北市警局近年來發生最嚴重的資安危機，有不具名員警私下透露，M-Police雖可遠端鎖機，但硬體若被拆解重製，仍有洩密風險；對此內湖分局表示，順利尋回「M-Police」載具後，對裝備領用保管疏失的王員祭出1小過懲處，市警局督察室也將對內湖分局西湖所進行業務督導考核，加強警員領用保管警用裝備的安全意識。
 

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