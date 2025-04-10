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美越最新同意互取消非關稅壁壘　「雙方今清晨接觸」台商暫安心

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

▲陸媒《財聯社》今10日早上最新消息，「越南政府聲明稱，美國和越南同意啓動貿易協議談判，同意相互取消非關稅壁壘。」。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

川普相向全球貿易夥伴發出「對等關稅」又有轉折，他於經時間清晨於社交媒體發文稱，針對超過75個國家實施90天的「暫停措施」，降低對等關稅至10%，但對華則提高到125%，即刻生效。面對混亂局勢，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問越南李姓台商指出，現在越南台商都在觀望不出貨，因為從昨天開始業界傳出美越於今（10）日凌晨進行談判，稍早越南政府公布最新消息，美越同意啟動貿易協商談判，同意互取消「非關稅壁壘」，雖然讓越南台商暫時鬆一口氣，還是得觀察談判後續。

中美關稅戰變化極大，中國昨9日宣布最新反制措施，於今10日12時01分針對美國所有進口商品的關稅提升至84％。美國總統川普於北京時間10日凌晨再宣布，美國將提高對中國的關稅至125%。另外，超過75個國家與美國進行協商，因未對美國進行報復手段，川普授權為期90天的「暫停措施」，期間大幅降低「對等關稅」至10%，全部即刻生效。

根據陸媒《財聯社》今10日早上最新消息，「越南政府聲明稱，美國和越南同意啓動貿易協議談判，同意相互取消非關稅壁壘。」

越南政府10日發出聲明表示，美國與越南已同意啟動貿易協定談判，考慮盡可能消除非關稅壁壘。越南承諾為美國在越南投資提供便利，打擊貿易詐欺。

面對美國「對等關稅」政策大轉彎，臨時實施降稅90天緩衝期，現在美越將互取消關稅機率大。在越南、泰國有膠產業的李姓台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「在這之前所有東南亞台灣大廠、中小企業幾乎都不出貨，全部都在觀望越南、泰國與美國談判的情況。」

他甚至透露，「有許多越南廠家接到消息，越南於今天10日清晨3點（北京時間）跟美國先協商，有風聲是說美國要越南配合打壓中國，把現階段中國商品到越南洗產証的路子斷了。」

他也指出雖然是業內消息，早上看到新聞快訊美越開始正式接觸是好事，至於傳出美方要求越方選邊站這件事也有可能，若成真，對於台商來說都不是好事。

李姓台商也分析，2018年川普首次擔任美國總統期間，發動第一次中美貿易戰，很多中國工廠都到越南去洗產証，就是要避開高關稅。時至今日，越南政府雖然先表態對美開放「零關稅」，還是無法彌補貿易順差，也要看有沒有夠多銀彈跟美國東西。「再者，中國到越南洗產証，越南也是受益方，現階段，美方也是逼越南在中美之間做出選擇。」

談及東南亞台商應對？李姓台商無奈的說，「大家誰敢出貨？」他舉例某家台商傳產工廠，前一段時間都在清庫存，目前出貨都是美國「對等關稅」之前的訂單，買家必須承擔所有風險，因此這間台商業者出貨都正常，庫存清完後，現在沒人敢再出貨，更別說生產。

李姓台商也直言，自己工廠是供應橡膠，是許多大廠家的「衛星工廠」。「當「對等關稅」生效後，這些廠家肯定要稍微找優良配合廠商幫忙吸收一點成本，我們當然以迂迴方式先觀望，畢竟還要長期合作。寧可訂單減少，我們不可能去吸收他們大部分的關稅。」

現在美國政策急轉彎，針對75個國家實行「對等關稅」有90天緩衝期，以及暫時降低課稅至10％稅率，美越將同意互相取消關稅，可能對東南亞台商來說是否有出貨誘因？以及對大陸企業或是在陸台商來說這是一條喘口氣的機會？

李姓台商首先分析，「高關稅就是賣方市場，我可以暫時不出貨，你美國沒有貨了，到時候都不用穿衣服或鞋子，甚至很多日用品也買不到，因為會斷貨，或是物價上漲得離譜。」

他也指出，美國「對等」稅率暫時下降到10%，買賣雙方有機會協商各自吸收成本，「也必須再三確認，除非買方堅持要下單，買賣雙方也要談好價格，比如買方願意承擔多少關稅，以及訂金支付方式，並且寫在第三方銀行的信用狀附註追加付款條款，也可以減少『流浪貨櫃』的風險。」

「至於美國125%高關稅報復行為，可能加速台商在大陸的生產基地的轉移。」李姓台商說，畢竟暫時的10％或是更高稅率，與125%稅率相比還是少很多。預料在東南亞大廠家可以轉移生產線，如果中小企業直接去到東南亞找合作工廠，比如先在大陸完成半成品，然後再到越南、印尼、泰國再做二次加工，產證改成從越南出口，也可以在大陸把東西採購好，到東南亞組裝，來避開高關稅。

李姓台商也無奈的說，為未來生意還是要做，假設提高關稅已成定局，上中下游產業為了長期的利益來講，大家互相吸收一點，日子才過得下去。

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