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南投縣優秀青年表揚大會83人獲獎　資深童軍林呈達代表接受全國表揚

▲林呈達。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲林呈達。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山高中體育組長林呈達長期在童軍領域耕耘，曾帶領YMCA的海外志工及南投縣童軍會前往泰北及四川志願服務，與南投縣其他82位優秀青年脫穎而出，獲得救國團表揚，並將代表全縣接受全國優秀青年表揚。

114年南投縣優秀青年表揚大會於上月31日晚間於南開科技大學舉行，救國團南投縣團委會主任委員孫玉珍、南投縣副縣長王瑞德及立委游顥，逐一頒發當選證書給獲獎的41位社會優秀青年、42位學校優秀青年；南開科大校長江昭龍、旭光高中校長何光明等全縣多位國、高中校長也出席，縣府教育處長王淑玲、社勞局副局長賴瓊美也都到場觀禮。

▲林呈達。（圖／記者高堂堯攝）

林呈達致詞時表示，童軍是他生活的信仰、服務則是存在的價值；他帶隊赴泰北及四川進行志願服務時，領悟到個人的付出就像天使的一雙翅膀，一為自己、一為他人，期盼自己和他所服務的人，能夠一起持續高飛、創造善的循環。

▲114年南投縣優秀青年表揚大會，83位優秀青年獲獎。（圖／記者高堂堯攝）

王瑞德指出，此次獲選的優秀青年來自南投各行各業，包括優秀棒球投手、在學校默默耕耘的教師、致力於推動全民國防教育的軍官及專注於各領域發展、社會扶持等事務的青年，並持續投入志願服務，為社會貢獻力量；他期盼來自全縣各地的優秀青年能持續在各自領域發揮影響力，傳達正向力量，成為社會大眾學習的榜樣，並藉由青年的熱情讓社會更和諧健康。

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