8旬翁病弱又罹早期胃癌不敢開刀　內視鏡黏膜下剝離術免挨刀助康復

▲肝膽腸胃科醫師黃耀光進行內視鏡黏膜下剝離術示意圖，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

80歲黃姓老翁有高血壓、心臟病、貧血等病史，幾年前因為發現罹患腹主動脈瘤而接受治療，日前又因為解血便、腹痛就醫，經檢查發現是胃癌第一期，所幸屬早期胃癌，醫師透過「內視鏡黏膜下剝離術」(ESD)即成功切除腫瘤、免挨刀切胃，且出院返家後僅需定期追蹤，不必再接受化療或放射治療，保有良好生活品質。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，黃翁透過胃鏡檢查時發現一個7公分的病灶，而手術治療仍是胃癌的主要治療方式，但考量黃翁年紀較大，有諸多慢性疾病，術後產生併發症的機率較高，且開刀後若傷口恢復不好、將增加感染風險；所幸是表淺型胃癌，腫瘤位於胃壁的黏膜層，且尚未轉移至淋巴結或其他器官，經全面評估後，安排使用「內視鏡黏膜下剝離術」治療。

▲黃圈處為內視鏡影像中的病灶。（圖／衛福部南投醫院提供）

黃耀光指出，內視鏡黏膜下剝離術是經由內視鏡去切除黏膜層的病灶，不需手術切除或重建器官，外觀上沒有任何傷口，恢復速度比傳統手術快，還能在術後保持正常的飲食功能，但目前全民健保尚未給付內視鏡黏膜下剝離術，建議病人可與專業醫師進行討論及諮詢，選擇適合自己的治療方式。

依據衛福部死因統計以及國健署癌症登記資料指出，胃癌是國人十大癌症死因第8位，也位居國人十大癌症發生人數第8位，由於胃癌早期症狀沒有特異性，容易被忽略，醫師建議有胃癌家族史和其他胃癌風險因子的患者，可定期接受胃鏡篩檢，有機會發現早期病變，儘早接受治療。