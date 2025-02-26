大有巴士女駕駛撞死人被起訴　「腦部開過刀」反應力不足

▲謝絜羽因腦部手術反應力不足，仍為了個人興趣報考公車駕駛，結果撞死人。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市去年11月間在中正區發生2輛公車追撞，林姓路人被捲入車底身亡，檢警調查認為，後方大有巴士女駕駛謝絜羽在事發前車速不快，竟來不及減速，原來謝女曾接受過腦部手術，醫師診斷證明還指名謝女「反應力不足」，卻仍當上客運駕駛，26日依過失致死罪嫌將謝女起訴。

2024年11月17日上午9時許，謝絜羽駕駛大有巴士直行忠孝東路一段慢車道時，車速並未超過路段限制，當時前方大都會客運陳姓駕駛已經在路口處轉彎處煞停，禮讓一對夫婦穿越行人道，謝女卻毫無減速跡象，直接從後方撞上大都會客運，導致大都會客運往前推行，壓倒林姓女子，林女丈夫則幸運躲過一劫。

▲大有巴士追撞前方大都會客運，導致路人被壓在大都會客運車底死亡。（資料照／記者黃彥傑攝）

事發後，謝女以為只是2輛公車衝撞車禍，完全不知道自己害死人命，還在路旁與人聊天，至於陳姓駕駛則是被撞得頭暈腦震盪，下車找地方借廁所紓解不適，直到警方告知，2人才知道林女慘死。

謝女到案後坦承，自己曾在2018年因車禍接受過腦部手術，醫師診斷證明寫著，後遺症是反應力不足，但她因為喜歡開公車、掌控駕馭的感覺，所以報考職業駕照當上公車司機。檢警調閱監視器畫面交叉比對後，依過失致死罪起訴謝女。另名受牽連的陳姓客運駕駛因罪嫌不足，不起訴。