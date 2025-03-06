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無牌幽靈車撞人就跑　台中「肇逃殺手」追1個月揪出竊賊

▲▼無牌幽靈車撞人就跑，肇逃殺手追查1個月揪出竊賊。（圖／民眾提供，下同）

▲無牌幽靈車撞人就跑，肇逃殺手追查1個月揪出竊賊。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲蘇姓男子偷來1輛車牌已註銷的自小客車，接連擦撞計程車和機車，造成騎士受傷，蘇男棄車逃逸，從此人間蒸發，案件一度陷入膠著，有「肇逃殺手」之稱的警員陳慶同，多次現地查訪、調閱監視器，鍥而不捨地追查1個月後查出身份，蘇男一看敲門的員警驚嚇不已，「你們怎麼找到的？」

台中市警察局第三分局交通分隊1月上旬接獲一起肇事逃逸案，警方獲報趕赴現場，肇事車輛是無牌照的小客車，該車先是右轉擦撞停在路旁的計程車，隨後又在迴轉過程中碰撞1輛機車，造成騎士受傷，肇事駕駛雖有查看騎士狀況，卻在救護車抵達之際，藉故要回車上拿物品，趁亂徒步逃逸。

員警從車身號碼著手追查發現，該車原車主過世，牌照早已註銷，而鑑識人員在車內也找不出有用跡證。

▲▼無牌幽靈車撞人就跑，肇逃殺手追查1個月揪出竊賊。（圖／民眾提供，下同）

面對肇事駕駛消失無蹤的棘手難題，陳慶同並不氣餒，多次查訪附近店家及修配廠，發現該車停在重劃區許久，研判肇逃者應該是騎車或徒步前來此地換車，但重劃區監視設備不足，調查受阻。

儘管案件陷入膠著，陳員仍不願輕言放棄，某天突然靈光一閃，回想起事故當日，救護車曾到場協助騎士送醫，於是調閱該地周遭監視器畫面，果然發現1輛可疑的機車經過，終於查出肇事駕駛。

蘇男得知警方找上門感到十分不可置信，他認為，車牌已被註銷，加上重劃區沒有監視器，自以為神不知鬼不覺，最終還是栽在警方手裡，警方最後依道路交通管理處罰條例第12條第1項第8款，對蘇男「號牌經車主死亡註銷仍行駛於道路」的違規行為開罰。

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