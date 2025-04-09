醫療疏失？「世紀嬰兒」千千死因鑑定已出　家屬：要醫院道歉

▲千千生前的照片。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山西長治一名女子解岳千（以下稱，千千）日前因「心因性猝死」，年僅25歲便離開人世。千千於2000年0點0分出生，被稱為「世紀嬰兒」，當時還登上中國各大報紙頭條。千千的母親表示，女兒從發燒腹疼，到離世僅5日，讓她懷疑是醫療疏失，進而向相關政府單位檢舉。

▲千千生前是銘創作歌手。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，千千媽媽表示，今年3月初，千千在工作地天津感冒多天，一直發燒，怕拖累朋友一直沒去醫院；3月8日，她坐長途巴士回到家鄉山西長治，到家後體溫已逼近40℃，隨後便前往醫院治療；3月9日凌晨，千千在醫院突然昏迷，搶救未果，不幸離世。

有知情人士認為，醫院在長達9小時的治療過程中，僅把千千當一個普通感冒患者對待，以致延誤病情，導致最後的悲劇發生。千千家屬向長治市衛健委，提交了投訴舉報資料，盼相關部門和院方能還他們一家公道。

▲千千出生時，還上了當時報紙的頭條。（圖／翻攝自微博）

千千媽媽2日和長治市醫療糾紛人民調解委員會（簡稱醫調委）的工作人員，帶著相關資料前往太原，參加由山西省醫調委組織的第三方專家鑑定。她表示，「我的訴求是，希望醫院公開道歉，對我們進行相關賠償，同時把治療過程進行優化，杜絕此類悲劇再次發生。」

千千媽媽8日表示，當天下午，她得到了醫調委的回覆，得知這項鑑定結果出來了，「鑑定結果比較符合我們的判斷和預期，希望醫院根據這個結果，給我們道歉和賠償。」至於鑑定的詳細情況，她僅表示，以相關部門發布的資訊為準。