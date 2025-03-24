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2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死　母嘆：發燒挺不過5日

▲▼陸世紀嬰兒過世。（圖／翻攝自微博）

▲千千於2000年0點0分出生，被稱為「世紀嬰兒」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山西長治一名女子解岳千（以下稱，千千）近日因「心因性猝死」，年僅25歲便離開人世。千千於2000年0點0分出生，被稱為「世紀嬰兒」，當時還登上中國各大報紙頭條。千千的哥哥表示，妹妹生前擅長繪畫、創作音樂，「一路走好，我善良純真的好妹妹。」

綜合陸媒報導，千千的母親發文，「感謝大眾對女兒的關愛與悼念，千千雖是女兒，但她以千禧寶寶、世紀嬰兒的身份降生，這意味著，她不僅僅是屬於我們這個小家庭，她伴隨著新千年的鞭炮聲，在人們的歡呼聲中降生，如今又在人們的關懷祈願聲中歸去，這是大家給到千禧寶貝的人間禮遇，讓她在天堂感到，人間值得來過。」

▲▼陸世紀嬰兒過世。（圖／翻攝自微博）

▲千千生前時常創作音樂。（圖／翻攝自微博）

千千的母親表示，千千在天津從事音樂工作，3月3日開始發燒、腹疼，硬挺5天後，8日坐巴士回長治；8日晚，家人將她送往當地醫院診治；9日清晨她突然昏迷，當晚宣布不幸過世。

千千的的家人說道，千千生前的願望是「多出去走走，多看看世界」，她還有考到潛水證照。

千千的哥哥發文寫下，「好妹妹，終於在人間渡完了所有劫難，到了最後也終於懂得，妳的靈魂有多麼孤獨，但妳的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫，哥哥也算是妳生命最後時刻，陪伴妳離開的人，我們下輩子再見。」

▲▼陸世紀嬰兒過世。（圖／翻攝自微博）

▲千千哥哥曬出當年的報紙截圖。（圖／翻攝自微博）

他還把當年千千出生時，登上報紙的照片發了出來。報道中，千千母親是一名老師，1999年12月31日下午3點多，千千的母親被推進產房，但是小寶寶在母親的腹中，就是不肯出來，直到深夜23點59分，在大家的倒數計時中，千千卡著零點準時出生，成為了「世紀嬰兒」。

相關消息令網友們感慨，「唉，世事無常，一路走好」、「太可惜了，才25歲啊」、「被時代選中的女孩，還是沒能卡住生命的休止符，發燒還是要及時就醫，還這麼年輕真是可惜了」、「唉，看到比自己年輕的人過世，真的很難過」、「多才多藝又美麗的女孩，下一世一定要平安」、「天啊25歲為什麼會心因性猝死」。

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