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三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推出春季新品「黃金山賊炸雞桶」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」推出春季新品「黃金山賊炸雞桶」，主打日式甘甜風味，特選5塊雞胸排以獨特醬汁醃製下鍋油炸，口感多汁濃郁，4月10日起正式開賣，並祭出限時3周「炸雞桶買1送1」優惠。

三商炸雞推出全新「黃金山賊炸雞桶」，內含5塊特選雞胸排，以大蒜、洋蔥等辛香料結合獨家黃金比例醬汁醃製，融合日式甘甜及濃郁醬香，現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配鮮嫩雞胸，4月10日起正式上市，至4月30日前凡於門市內用或外帶「黃金山賊炸雞桶」就送「咔啦腿排桶」1份，特價333元。

三商i美食卡會員加碼領獨家好康，4月10日至4月25日期間使用3點就能在APP兌換限量優惠券，只要323元就能帶走黃金山賊炸雞桶+咔啦腿排桶的超值雙桶組合，兌換券限用到4月30日。

▲▼繼光香香雞推新品「香脆咔啦雞腿」 。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推新品「香脆咔啦雞腿」 。

繼光香香雞今日也推出新品「香脆咔啦雞腿」，並提供2種吃法，第一重可選擇吃「爽脆原味」，以鮮嫩雞腿沾裹特製麵衣再炸至外皮金黃酥脆，咬下後有滿滿雞汁；第二重為「香麻辣味」，隨餐附有特製武林秘醬，是選用花椒風味做為基底製成的香麻醬料，可沾裹雞腿吃，一次滿足不吃辣、嗜辣者，單點售價159元、升級套餐219元。

為歡慶新品上市，至4月11日前凡與店員玩猜拳遊戲且購買新品「香脆咔啦雞腿」，贏1拳就送地瓜球1份，連贏3拳則可免費吃香脆咔啦雞腿，結帳加碼享95折優惠，各門市每日限量10組，數量有限、送完為止；提醒動物園、西門、忠孝、環板、府中、中山門市及南北泰安休息站假日門市無販售。

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