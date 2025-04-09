「隱形富婆」被謀殺奇案！　兇嫌竟是國手

▲警方一開始在板橋尋獲蔡婦機車，後在蔡婦大女兒的指認與協助下，循線偵破此案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2013年12月13日清晨4點多，一男二女衝入新北市警察局永和分局，向值班員警表示，68歲蔡姓婦人前一天出門後徹夜未歸，希望警方幫忙尋人。

蔡夫及2個女兒指出，蔡婦昨天中午說要去向房客收租，順便看牙醫，就獨自騎車外出，後來卻人間蒸發。他們撥打蔡婦的二支手機，一支直接轉進語音信箱，另一支有通但沒人接聽，晚間7點多後也失去訊號。

▲蔡婦騎車來到板橋巷弄內停放，接著走進一旁公寓，卻就此人間蒸發。

由於蔡婦平常交往單純、生活圈固定，從未在外過夜，因此家屬都很擔心，但當時她失聯不到24個小時，依規定無法立案通報失蹤。

不過，警方還是詳細詢問蔡婦背景，得知她雖是家庭主婦，卻善於理財，在新北擁有20多處房產，加上每月租金收入，身價上億元，可說是隱形富豪，也讓警方懷疑可能是有人覬覦蔡婦的財產，所以擄人勒贖。

▲蔡婦在新北擁有多處房產出租，不料竟成為凶手用來棄屍的地點。

儘管家屬並未接獲勒贖電話，但警方不敢大意，立刻派出警力搜尋，並調閱蔡婦的通聯紀錄，發現手機訊號最後出現在台北市萬華區。不久，巡邏員警也回報，在板橋區某包公廟附近巷弄內，發現一輛疑似蔡婦騎乘的機車。蔡婦的手機在萬華、當天所騎機車在板橋，那人呢？一時摸不著頭緒的警方，只能先通知蔡婦的大女兒前往板橋認車。

經大女兒確認無誤後，警方隨即調閱巷口監視器畫面，清楚看到蔡婦騎車進入該巷弄停放，接著便走往一旁的公寓。弔詭的是，她從此再也沒從公寓走出來。

蔡婦的大女兒告訴警方，公寓內有母親的房產，分租給好幾位房客，附近還有一棟公寓的頂樓加蓋套房，也在母親名下。

警方研判，蔡婦前一天應該就是到這裡收租，所以請她的大女兒帶路，逐間詢問房客，希望釐清蔡婦消失前的行蹤。但所有房客都表示對蔡婦行蹤毫無所悉，其中一名28歲的房客韓岳霖見警方上門，則嚷著說他也在找房東。

韓岳霖告訴警方，他跟女房東約好前一天要繳房租，但對方一直沒出現，打電話也沒接，他還對蔡婦的大女兒說：「妳媽沒來，（房租）我給妳也一樣！」便從皮夾拿出5,500元給對方。

▲發生命案的巷弄口有間包公廟，當地街坊認為可能冥冥之中有神助，才讓警方在短短時間內就破案。



更多鏡週刊報導

【國手謀殺包租婆2】女房東屍體離奇移動 他多嘴問一句話老刑警抓包

【國手謀殺包租婆3】房東貼心提議卻傷自尊 他殺人奪財還當房租轉手給家屬

【國手謀殺包租婆】不堪失業催租心情差 電競國手悶殺女房東