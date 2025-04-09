美國防預算將達1兆美元歷史最高　川普：外面有很多邪惡勢力

▲美國海軍最先進的福特級航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普7日向媒體宣布，美國政府下一年度國防預算規模將高達近1兆美元（約新台幣33兆元），創下歷史新高。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也證實稱，川普正「快速重建我們的軍隊」。

根據彭博社報導，川普政府尚未公布2026財年的政府預算案，由於美國政府今年採取臨時資金運作，正式的預算預計將於春末才會公布。川普7日在白宮會見以色列總理納坦雅胡時表示，「我們非常注重開支，但是軍隊是我們必須建設的，我們必須強大，因為現在外面有很多邪惡勢力。」

川普表示，他的政府將會為美軍制定一筆「最大的預算」。美國防部長赫格塞斯也在社群平台上發文說，「即將出爐，一兆美元的國防預算，川普總統正在重建我們的軍隊，而且速度很快。」

美國五角大廈是美國政府中規模最大的機關，過往每年預算總額高達8500億美元。赫格塞斯今年2月曾經指示五角大廈將各軍種的部分開支縮減8%，並將這些資金挪用到飛彈防禦等優先級更高的項目，但並未具體說明是哪些開支被刪減。

此外，美國前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也建請美國政府將國防預算提高約500億美元，若按此規模計算，五角大廈的預算開支在未來幾年內很快就會正式突破1兆美元大關。國防部是全美規模最大的政府機關，現役軍人和文職僱員合計約有200萬人。