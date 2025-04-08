新北女無視標誌違規右轉　撞飛返家男騎士…道交法開罰

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區思源路與復興路口，昨（7日）下午5時許發生一起車禍事故。準備去購物的40歲的婁姓女子駕駛小客車違規右轉，撞上要回家的21歲的陳姓男子所騎乘的機車，造成陳男全身多處擦挫傷，經送往部立台北醫院救治後無大礙，婁女違反道交法第48條第2款開罰最高罰1800元。

▲婁女無視禁止右轉標誌，開車撞飛機車騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，婁姓女子當時駕駛自小客車沿思源路快車道外側車道往五股方向行駛，並在禁止右轉的路口右轉復興路往化成路方向；而陳姓男子則騎乘普重機車沿思源路慢車道往五股方向直行，2車行經肇事地點時發生碰撞。陳男因撞擊力道過大，全身多處擦挫傷，由救護車送往台北醫院治療。

警方對婁姓女子及陳姓男子進行酒測，酒測值均為零。全案已由新莊分局交通分隊進行現場調查、照相及測繪紀錄。針對婁姓女子在禁止右轉路口右轉的違規行為，警方將依道路交通管理處罰條例第48條第2款對其開罰。警方呼籲駕駛人，行車時務必遵守交通規則，注意路口標誌標線，切勿違規行駛，以免發生交通事故。

▼婁女無視禁止右轉標誌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼機車車頭嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼婁女肇事車輛 。（圖／記者陳以昇翻攝）