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南投桐花祭活動　4／12起埔里、國姓、魚池、名間四鄉陸續登場

▲南投縣將舉辦多場桐花祭系列活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣將舉辦多場桐花祭系列活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

4、5月桐花季到，南投縣政府今年與埔里、國姓、魚池、名間等4鄉公所共同於本周末起推出「2025南投縣客家桐花祭系列活動」，邀請全國民眾到南投賞花、體驗豐富的在地特色與客家文化。

縣政府4月1日舉辦記者會，由各鄉鎮公所代表介紹各自活動內容，隨後安排秘書長洪瑞智、縣議員林憶如、國姓鄉長邱美玲、名間鄉長陳翰立、文化局副局長李玉蘭等人共同為活動揭開序幕。

▲南投縣將舉辦多場桐花祭系列活動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣將舉辦多場桐花祭系列活動。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，桐花屬於經濟作物，環境越差開得越漂亮，象徵堅韌不拔的客家精神，每年4、5月花季期間桐花如白雪隨風飄舞，許多地方都能欣賞到美景；他感謝客委會對今年桐花祭系列活動的支持與指導，以及各公所針對在地特色結合社區規劃不同的桐花活動，歡迎國人到南投賞花，並感受客家文化、品嘗客家美食。

▲南投縣將舉辦多場桐花祭系列活動。（圖／南投縣政府提供）

「2025南投縣客家桐花祭系列活動」為期一個月：國姓鄉北港村的「好客國姓~HAKKA桐花小旅行」，分為4月12、19、26日三天舉行；4月19日在埔里鎮小埔社客家文化園區辦理的辦理「千茭百變—桐花小旅行」(上午10點至下午2點)、「百人牛汶水DIY」(上午10點至11點)；4月26日在名間鄉松柏嶺的「綻放的名間．桐遊松柏嶺」，當天共3梯次；以及5月10日在魚池鄉五城客家文化公園、蓮華池、桐花步道辦理的「花現魚池．桐樂蓮華池」，活動相關資訊可搜尋「2025南投客家桐花祭系列活動」臉書查詢。

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