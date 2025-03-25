行人遇「無照男撞少年騎士」被波及　出院隔天驚見屍僵在家

▲台中去年發生一起車禍，高姓行人出院隔天屍僵在家，檢方近日偵結起訴無照駕駛的陳男。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名陳男去年9月無照駕車行經南區，切換至慢車道時，未禮讓直行車，後方一名鄭姓少年騎車超速經過，為了閃避陳男車輛，往一名高姓行人撞上。高住院一天後返家，隔天照服員上門，卻發現他已屍僵死亡，陳男被依過失致死罪起訴、鄭姓少年移送少年法庭審理。

檢警追查，陳男駕照已經被註銷，去年9月10日18時許仍駕車上路，行經南區五權南路時，要切換至慢車道，本應禮讓直行車先行，卻貿然從外側車道往右變換車道。

不料，後方一名16歲鄭姓少年騎車經過此處，且超速騎乘，為了閃避陳男車輛，人車往右側偏移，導致一名路過的高姓行人遭波及撞上。

鄭姓少年頭部外傷、下巴挫傷、牙齒脫位以及全身多處擦挫傷；高姓行人傷勢較嚴重，右側骨裂、閉鎖性骨折、頭皮開放性傷口、創傷性硬腦膜下積液以及全身擦挫傷等傷害。

高於隔（11）日一早出院，準備安心靜養，12日一早9點照服員上門關心時，卻發現高已經全身僵硬無呼吸，經救護人員到場，研判高已經死亡多時。

台中地檢署認定，陳男係犯無照駕駛過失致死罪嫌，近日偵結起訴；鄭姓少年未滿18歲，由警方移送少年法庭偵辦。