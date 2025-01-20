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佛光山高雄大樹寒冬送暖　關懷250戶弱勢家庭

▲佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會在大樹區公所舉辦寒冬送暖 。（圖／佛光山提供）

▲佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會在大樹區公所舉辦寒冬送暖 。（圖／佛光山提供）

記者陳崑福／高雄報導

佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會本著慈善精神，於18日在高雄市大樹區區公所前舉辦「大樹有愛．寒冬送溫情」活動，提供紅包福田金、吉祥米及民生物資等區內18個里、250戶弱勢家庭，不少企業家及地方慈善團體也共襄盛舉，高雄市議員黃飛鳳及九曲里里長潘德勝與多位市議員代表、地方人士到場參與，場面溫馨。

▲佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會在大樹區公所舉辦寒冬送暖 。（圖／佛光山提供）

▲佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會在大樹區公所舉辦寒冬送暖 。（圖／佛光山提供）

會中首先由中華傳統宗教總會鑼鼓隊表演，鑼鼓喧天增添喜氣洋洋的過年氛圍。佛光山慈悲基金會董事長暨國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山慈善院院長依來法師一一為福田戶送物資，噓寒問暖。

▲佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會在大樹區公所舉辦寒冬送暖 。（圖／佛光山提供）

▲佛光山與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會及佛光會在大樹區公所舉辦寒冬送暖 。（圖／佛光山提供）

慈容法師贈送春節「向前有路 光明在望」墨寶予大樹區區長楊明融，象徵新的一年，點亮心燈，令惡念不起，則能積極擴大善的力量。

大樹區區長楊明榮則感謝大家多年來的協助與支持，使大樹區的弱勢家庭能夠擁有一個溫暖的新年。

這次活動不僅帶來物質上的援助，更傳遞心靈的溫暖與正能量，充分展現了社會各界攜手合作的力量，為寒冬中的弱勢群體注入希望，共同迎接美好的新一年。

依來法師表示，很感謝大家的善因好緣，也傳遞了佛光山多年來一直堅守的宗旨，以慈善福利社會，透過實踐開山祖師星雲大師的教導，在每個新春期間，關懷和幫助社會上的弱勢家庭，歡喜迎接新的一年。這樣的行動不僅是物質上的捐贈，更是心靈的祝福與富足，表達了佛教慈悲精神的實踐與延續。今年慈悲基金會關懷全台15個地區、共有4464戶家庭受惠。

出席的黃小姐表示，非常感謝佛光山的孩子們，每年都在活動現場的停車處協助搬運物資到機車上。每次物資都非常多，常常需要兩趟才能運回家。幸好佛光青年分團、佛光山大慈育幼院的幫忙整理與調整物資，才能順利領完物資。

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