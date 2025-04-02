涉包庇賭博電玩犯嫌重大　法院裁定北市2警官羈押禁見

▲保大組員吳嘉葳（左）、萬華分局行政組長鄧進華（右）涉包庇賭博電玩業者，遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

台北市警局涉嫌包庇賭博電玩，台北地檢署於1日指揮警調兵分19路，搜索台北市警局與萬華分局，並約談萬華分局行政組長鄧進華、保大組員吳嘉葳、市警局督察室偵查佐林裕偉、電玩業者劉正喜及4名員工等人到案，其中鄧進華、吳嘉葳經2名警官複訊後遭聲押。今晚台北地院裁准2人羈押並禁止接見、通信及受授物件。

據了解，這起官警貪瀆案件起因於北檢在偵辦其他案件時，意外發現有電玩業者竟能得知警方查緝行動，經抽絲剝繭後，鎖定目前分別任職萬華分局、保大、市警局督察室的3名官警，疑似洩漏查緝計畫，讓業者得以事先做好因應，台北市警局也根據情資，自檢報請北檢指揮偵辦。

台北地檢署檢察官陳雅詩1日指揮調查局北機站、警政署督察室及北市警局搜索涉案官警的辦公處所與住居處共19個地方，並約談萬華分局行政組長鄧進華、保大組員吳嘉葳、市警局督察室偵查佐林裕偉、電玩業者劉正喜及4名員工等人到案。

2日上午複訊後，鄧進華、吳嘉葳遭聲押禁見，林裕偉獲請回，劉正喜等5業者交保30萬到70萬不等或限制住居。晚間北院裁定被告吳嘉葳、鄧進華均羈押並禁止接見、通信及受授物件。