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87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人求償638萬：沒伸援手

山東一名老人外出不慎跌倒，但沒有人願意上前將他扶起，最終老人不幸離世。（示意圖：Pixabay）

▲老人外出不慎跌倒，但沒有人願意上前將他扶起，最終不幸離世。（示意圖：Pixabay）

圖文／鏡週刊

看到老人跌倒時，你會馬上幫忙扶起來嗎？大陸山東就有一名87歲老人獨自騎電動車外出買菜，途中因身體不適、直接摔倒在地上，卻沒有人出手相救，最終不幸離世！該老人的家屬怒告當時圍觀的10名路人，要求每人應賠償人民幣14萬（約新台幣63萬元）！

綜合陸媒報導，該名老人當時騎著電動車外出，路途中疑似因身體不舒服摔倒在地，期間有不少路人紛紛放慢腳步四處張望，但卻沒有一個人將老人扶起，甚至還有人繞開老人避得遠遠的。

據了解，當時有一名男子想上前將老人扶起，但卻被身旁路人勸阻，害怕老人家是來「碰瓷」的，於是還是離開事發地。老人最終被送往醫院，不幸離世。

家屬對此感到極為悲痛與憤怒：「10個路人竟沒有人願意伸出援手？並認為路人的冷漠是導致老人的離世的主因，最終透過監視器影像提告當時圍觀的所有路人，並要求每人賠償人民幣14萬（約新台幣63萬元），共計140萬（約新台幣638萬元）。

當地法院審理此案，法官認為10名路人並沒有與老人發生直接碰撞，也沒有救助義務，因此不需承擔任何賠償責任，最終駁回家屬的訴訟請求。


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