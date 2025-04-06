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違停被開單竟嗆警　孟憲法道歉「心急趕時間」：請辭林憶君服務處主任

▲民眾黨立委服務處主任孟憲法違停嗆警，黨中央要求從重處分。（圖／翻攝自Facebook／孟憲法）

▲民眾黨立委服務處主任孟憲法違停嗆警，黨中央要求從重處分。（圖／翻攝自Facebook／孟憲法）

記者袁茵／台北報導

花蓮警方4日上午9時執勤發現一輛白色轎車違規停車，結果該名駕駛表明自己是「委員主任」試圖施壓，還嗆聲「我現在打電話給你們局長」，事後確定，該駕駛為民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，民眾黨昨（5日）表示將送中評會議處。孟憲法今（6日）透過臉書道歉，表示請辭服務處主任一職。

孟憲法6日上午於臉書發出「辭職聲明書」，表示自己4日上午8時50分趕去參加家族掃墓期間，路邊違法臨時停車，因為心急趕時間與執勤員警發生口角，此事件經媒體報導，造成社會整體觀感不良，「本人對個人錯誤行為甚感抱歉，願意請辭立法院林憶君委員服務處主任一職，以示對社會大眾表達歉意」。

花蓮警方日前說明，事發時孟憲法的車輛違停在紅線轉彎處，該路段為視線死角，違停行為已構成交通安全隱患，執法員警依法舉發並要求孟簽署違規移送單。不料孟憲法簽名後竟將屬於警方留存的移送聯帶走，警方追趕並說明其為法律文件，行為可能涉及妨害公務，但孟情緒激動，當街辱罵員警後，將舉發單甩在警車上後離去。整起過程皆被警方蒐證錄影。

花蓮警分局副分局長盧廣勳指出，經調閱執法影像，員警執法態度與程序合法，並未對當事人有差別待遇。該案件依法處理，違規舉發程序已依規送交監理機關，警方將依法續辦相關行政流程。

對此，民眾黨5日晚間回應，有關本黨林憶君委員花蓮服務處孟姓主任對警方不當舉措，已經違反本黨相關規範，黨中央主動送交中評會議處，並建請中評會從速從重處分。

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