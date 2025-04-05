談判團赴美交涉之際　賴清德官邸見ICT大老「名單沒台積電魏哲家」

▲總統賴清德因應美國關稅戰，5日下午與ICT產業大老在官邸舉行會商。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普日前宣布對等關稅制度，為全球經濟投下震撼彈，而台灣也面臨高達32％的重稅；外傳台灣的談判代表團，已經赴美交涉，但交涉細節官方並未公開證實與透露相關細節。在此同時，總統賴清德5日下午邀集國內ICT大廠台積電、鴻海、廣達、仁寶、和碩等領袖代表入官邸會商；而值得注意的是，與會大老名單中，沒有台積電董事長魏哲家，而是由台積電資深副總侯永清代表。

面對美國關稅戰，總統賴清德、行政院長卓榮泰表達「強力交涉」的態度。對此，知情人士表示，已派員前往華府針對這次的對等關稅議題，進行交涉協商，並且也加強談判力道與方案內容。

在此之前，金融時報（Financial Times）5日也有報導指出，國安會秘書長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」下的秘密對話，團員也包含外交部長林佳龍。不過，有關台美交涉與談判的細節，官方都僅回應「不予評論」，也未透露相關細節。

與此同時，賴清德5日下午邀集國內ICT大廠台積電、鴻海、廣達、仁寶、和碩等領袖代表入官邸會商。根據掌握的與會名單包括：鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、電電公會理事長李詩欽、和碩集團董事長童子賢、ACER宏碁集團創辦人施振榮、ACER宏碁集團董事長陳俊聖、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電資深副總+TSIA理事長侯永清，以及友達集團董事長+TCA理事長彭双浪。

值得注意的是，不論是鴻海、仁寶、和碩、ACER等，都是由董事長或創辦人入府，但台積電是由資深副總侯永清代表，台積電董事長魏哲家並未在這次官邸會商的出席名單中。

回顧今年3月份，魏哲家進入白宮與川普並肩舉行記者會，宣布加碼投資美國至少1000億元。川普在後來的訪談中，多次提及且稱讚魏哲家，並稱呼魏哲家是「商界最受敬重的人之一，不僅僅是在半導體產業」。

▼總統賴清德邀ICT產業代表赴官邸會商關稅戰。（圖／要聞中心製）

