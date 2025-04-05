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賴清德台灣祭影片3月就錄好　周春米：藍委不要用顛倒時空

▲▼總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

▲總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

記者陳家祥／台北報導

美國宣布關稅戰後，總統賴清德至今未有公開行程，僅透過臉書說明政府對策，但昨日賴清德預錄的影片登上「台灣祭」活動，引發網友批評。對此，屏東縣長周春米表示，該影片早在3月26日即錄製完成，沒想到被模糊焦點，籲請面臨罷免危機的藍委們不要用顛倒時空、造謠的手法企圖轉移焦點，讓音樂回歸音樂。

周春米表示，台灣祭短短幾年內為墾丁重新樹立獨立音樂精神，並帶動一股清新樂風，迅速成為年輕人朝聖的音樂聖地。今年一開幕人潮就爆滿，讓恆春、墾丁的觀光產業出現久違的熱潮，一房難求，在地業者們非常感謝及開心。

為支持優質音樂活動，周春米說，縣府事前邀請賴總統擔任神秘嘉賓，3月26日就預錄好短影片跟年輕樂迷打招呼，提醒要多喝水、注意安全，於演唱活動中播出，帶給全場驚喜。

周春米強調，「至少我們還有音樂」是台灣祭的品牌精神，5年來一直是年輕聽團朋友認同台灣祭的識別，毛巾甚至在第一天就賣完，台灣難得有這樣的音樂環境，同時帶動地方觀光產業，應該給予支持，希望各界尊重音樂、尊重在地發展，請不要模糊焦點。

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