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東京2觀巴「高速公路」追撞！KKday 10多人在車上　業者：全額退款

記者彭懷玉／台北報導

日本東京中央自動車道今日上午10時許發生車禍，2輛觀光巴士相互追撞，導致44人受傷。據悉，車上有10多位旅客是購買KKday富士山一日遊行程。對此，KKday表示，旅客來自台灣、香港、馬來西亞及新加坡，後續將協助旅客返程、提供保險協助，並為全部KKday旅客辦理全額退款。

KKday聲明表示，經與合作供應商確認，本次被追撞的觀光巴士上有部分KKday旅客，目前行程已終止，並有10多位客人送醫檢查，後續將協助旅客返程、提供保險協助，並為全部KKday旅客辦理全額退款，以旅客權益為優先考量，另巴士供應商皆合乎當地規範、並將提供事故證明。

▲富士山河口湖。（圖／記者彭懷玉攝）

▲河口湖町眺望富士山。（示意圖／記者彭懷玉攝）

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KKday說明，目前確認，購買KKday該行程的旅客中，有台灣、香港、馬來西亞及新加坡旅客，原本是預計要前往富士山一日遊。

據《全日本新聞網》報導，警視廳指出，東京都八王子市5日上午發生一起大型交通事故，地點位於中央自動車道小佛隧道附近。根據調查，當時其中一輛觀光巴士因為塞車停下，沒想到後方另一輛巴士因煞車不及直接撞上。

東京消防廳指出，該起事故共造成2車乘客共44人受傷，其中大多數為外籍觀光客。所幸傷者人數雖然不少，但初步確認皆為輕傷，沒有生命危險。

警視廳目前仍在調查事故發生的詳細原因，而這起事故也導致中央自動車道下行線從八王子交流道到相模湖路口之間全面封閉，現場一度陷入交通大打結。

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