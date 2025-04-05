影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區在4月初，宣布在台海軍演，並命名為「海峽雷霆2025Ａ」，同時也伴隨大量的文宣戰攻勢。對此，站在文宣認知戰最前線的軍聞社，除了陸續推出文宣影片回擊，5日最新推出影片題為「別讓日常被偷走」，主軸聚焦在提醒國人，真正要警覺的不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓人習慣，合理化片面破壞台海現狀。

中共解放軍在1日宣布在台海軍演後，連發數支文宣影片，包括以「黑悟空」變術法結合各式裝備，用繁體字寫上「進逼」等宣傳施壓。值得注意的是，東部戰區在最新的一支影片則是用卡通圖的方式，直指賴清德是「毒台」者，還將他的下半身畫作綠色的蟲子，諷刺意味十分濃厚。

對此，我國防部也發布影片還擊，並強調我國都是實地、實景拍攝與呈現，沒有過多花俏的動畫。軍聞社5日再次推出新影片，題為「別讓日常被偷走」，主軸聚焦在提醒國人，真正要警覺的不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓人習慣，合理化片面破壞台海現狀。

根據影片的旁白內容，「有沒有發現中共加大軍事威脅，還精心包裝著惡意的宣傳，除了不斷軍演，還很會扭曲歷史，一點一滴費盡心思，想要滲透我們安定的日常」。

影片指出，我們真正要警覺的，從來都不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓你習慣，合理化片面破壞台海現狀，升高區域緊張情勢，擾亂國際秩序的虛偽本質，相信什麼，記得什麼，是我們每個人可以自己決定的，為自己拉上最安全的防線。

據指出，該片的釋出，所要說明的是，中共近來發動軍演，都會刻意操作、包裝和挾帶著大量的宣傳伎倆，貼標籤、扭曲當前兩岸情勢，不論其採用何類論調、文宣戰的內容，背後都是合理化其軍演的正當性，台灣不能沒有警覺和心防。

▼軍聞社推出新影片，特別提醒國人，敵人正在悄悄讓人習慣，合理化片面破壞台海現狀。（圖／軍聞社）

