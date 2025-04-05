全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅後引發全球股災，台灣正值清明連假沒有開市，但仍有許多投資人憂心、戲稱要去「睡公園」。巧合的是，百萬網紅Joeman去年8月推出的「平價公園對決奢華公園」影片，再次成為話題。該影片上架日恰逢股災，網友紛紛調侃Joeman「你這烏鴉嘴」。

▲Joeman在2024年8月5日發布「公園對決」影片，上片日台股暴跌，本人自嘲是烏鴉嘴。如今全球股災，這隻影片又被網友翻出來吐槽。（圖／翻攝IG／joemanweng，下同）

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知名網紅Joeman曾因台積電股票操作聞名，他在4日於Threads分享的短影音中，介紹了台灣與國際間的公園。他在影片中提到，「台股漲到很高點嘛，搞不好會突然回跌，那時候很多人可能會需要公園」，並介紹了從小公園到大型公園以及國際級指標公園，包括大安森林公園和美國紐約中央公園。

Joeman當時打趣說：「希望我們上片的時候台股跟美股不要太慘，希望大家不要睡公園，要睡公園的話已經給大家指南了，從台北一路睡到紐約都是讚的啦！」沒想到這支影片上架日期是2024年8月5日，正巧碰上美股和台股大跌，台股暴跌逾1600點。

Joeman忍不住自嘲，同時安慰股民：「今天台股大崩跌，很多人要住公園！大家放心，從三重、台北一路到紐約的公園都幫大家做好功課，台股住台北、美股就住紐約，只要還活著，人生就有希望。」

現在又因川普對等關稅政策，全球發生股災，不少人看到Joeman的「公園對決」影片，紛紛留言哀嘆「靠X，九妹你這個烏鴉嘴」、「你這烏鴉嘴，罰你不准睡公園，去睡台北車站」。