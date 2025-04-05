美財長：股市暴跌是科技七雄的問題　非川普所致

▲ 美國財政部長班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

全球股市近期因美國總統川普的對等關稅公布暴跌，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對此直言是因為中國推出的人工智慧工具DeepSeek影響，並非完全是川普的政策導致。

根據《路透》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在4日的一段訪談中表示，近期股市暴跌並非完全因總統川普的政策，而是受到中國推出的人工智慧工具DeepSeek影響。他強調，對於目前的市場崩跌並不特別擔憂「那些認為市場下跌全因總統經濟政策的人，其實這次的下跌是從中國宣布DeepSeek AI開始的。」他進一步解釋，這波市場走勢更多是美股七雄（Mag 7）的問題，而非川普的經濟政策問題。

自2月19日以來，標普500指數已下跌近14%，美股總市值蒸發將近10兆美元。貝森特並非唯一淡化市場暴跌的川普政府官員，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也對此不以為意。川普本人周五也轉發了一則社群媒體貼文，內容指稱「川普正刻意讓市場崩盤」。

貝森特在訪談中還強調，川普政府依然堅守「強勢美元」政策，否認政府推行關稅是為了讓美元貶值、提升美國出口競爭力。他表示：「市場上除了川普總統和我本人，其他任何人都不代表美國政府對美元政策的立場，不應聽信。」自川普就職以來，美元兌主要貿易夥伴貨幣已貶值近6%。