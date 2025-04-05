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社會 社會焦點 保障人權

保全裝熟對同事捏粉頸摸手臂誇「很壯」　男女都告他性騷

▲不管在言語上或是肢體上談到關於性，若讓對方感覺到不舒服，就是性騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

▲男保全員對男女同事揉頸摸臂，挨告性騷擾辯稱好意鼓勵打氣。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名黃姓男子前年（2023年）代班停車場保全員，藉故搭訕2位男女同事，涉強行幫女同事按摩肩頸，又撫弄男同事手臂誇獎「你練得很壯」，惹得2人一陣肉麻，告黃男涉嫌性騷擾，黃辯稱好意鼓勵打氣被誤會，台北地院認定黃逾越正常互動界線卻檢討受害人，判他2罪合併7月徒刑、得易科罰金，可上訴。

判決指出，黃男事發前僅見過本案女同事1次、跟男同事素昧平生，前年5月24日，黃男到北市中山區1處停車場代班保全員，當晚7點多，他藉故進入停車場管理室哈拉，突然用手搭住女同事肩膀，不由分說就以按摩為由揉捏對方肩頸，還問她「舒服嗎？」

當時女同事1人在管理室執勤，企圖閃躲黃男莫名熱情，2人僵持間，男同事走進辦公室，目睹黃男幾乎整個上半身壓在女同事肩上，還來不及問原因，黃男竟走來撫弄他手臂與胸背，邊端詳邊誇獎「你練得很壯」、「老婆一定很正」等語，接著又回去繼續「按摩」女同事。

2人被黃男搞得滿頭霧水，請他離開後，越想越惡寒，相互討論覺得遭黃男性騷擾，一起提告，並提供當時室內監視畫面，證明黃男按摩女方時，雙手從肩膀一度下移到鎖骨部位，還把頭靠在女方身上，跟男同事說話時，故意勾肩搭背貼很近。

黃男辯稱平常和別人就是這樣互動，用意是給同事鼓勵打氣卻被誤會，稱對方2人當下可以明講、他就會停止。2位受害人反駁指出跟黃男不熟、無深交，黃男問都沒問、手就伸過來，他們根本沒同意，黃男的舉動令他們一時不知如何反應，事後覺得很不舒服與噁心。

法官認為黃男逾越一般工作場域同事間正常人我互動，已使本案2位受害人感受嫌惡、遭冒犯，其辯解等於檢討受害者。法官強調，縱然2位受害者當場沒表明制止，也不能合理化黃男行為，據此將他所犯2個性騷擾罪，合併判刑7月、得易科罰金21萬元，可上訴。

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