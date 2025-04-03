川普32%關稅　他分析台處境像「1980年代日本」：警戒美對台匯率出手

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今（3日）正式掀牌，台灣被徵收32%的對等關稅，行政院長卓榮泰今（3日）上午10點時許召集各部會首長開會研商因應作為，列出三大不合理，並表達高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。綠委吳思瑤直言，該硬就要硬，不合理就力爭。邱志偉則指出，美國不該如此簡單看待台灣的貿易夥伴角色，會給予國內疑美分化勢力見縫插針的機會，目前台灣的處境與1980年代的日本非常相似，後續美方是否會對台灣的匯率出手，恐衝擊國內的金融秩序，政府應該立即成立對美工作小組，並定期派團赴美溝通。

行政院發言人李慧芝表示，這項稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，對臺灣並不公平，並有三大不合理之處。一、這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，二、近年臺灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增之需求，三、美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，但臺灣已有相關措施，積極查緝違規轉運。

李慧芝表示，行政院卓院長稍早已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對臺灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

綠委邱志偉認為，從美國貿易代表辦公室目前公布的公式來看，整體的貿易逆差才是川普政府在乎的關鍵。但從近年美中貿易戰，台灣的轉單效應來看，台灣其實對美國防堵中國經濟安全是有貢獻的，但仍被列為貿易逆差令人遺憾。

邱志偉說，台美關係不能因此事而生變，政府除目前天然氣相關的採購增加外，在國防、資通訊、農產品相關產品的採購也應該增加。特別是國防產業台灣需求甚高，這個部分也必須立法院的同意，邱志偉呼籲藍白不應該繼續惡意杯葛國防預算。

邱志偉指出，台灣的經濟安全仍然與美國密不可分，但美方此次簡單的計算公式，與台灣過去在教育、影視娛樂、農產品等眾多領域與美國的合作的互信基礎有別。台灣是美國國際學生的重點來源，半導體相關產品的製造，台灣也是協助美方防堵中國的重要夥伴，美國不該如此簡單看待台灣的貿易夥伴角色，並將台灣與許多親中國家並列，會給予國內疑美分化勢力見縫插針的機會。

邱志偉呼籲，如他2月曾經呼籲的，政府應該立即成立對美工作小組，並且將國安單位、經濟部、外交部、智庫學界、產業界等官員專家們集合，定期針對美方的貿易政策提出因應對策，並定期派團赴美溝通，目前台灣的處境與1980年代的日本非常相似，後續美方是否會對台灣的匯率出手，恐衝擊國內的金融秩序。邱志偉提醒，此次可以和日方取經，加強經驗交流，讓台灣能夠將經濟衝擊降到最低。