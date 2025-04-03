怕普丁？川普關稅大刀獨漏「這4國」　白宮官員揭內幕

▲川普宣布「對等關稅」，180多個國家和地區遭受報復性關稅打擊，但俄羅斯等4國未列入名單。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）回鍋重掌大權後，重啟新一輪的關稅戰，今（3日）正式宣布將實施「對等關稅」，針對逾180個國家加徵關稅，包括對中國進口商品課徵34％、歐盟課徵39％、日本課徵46％、台灣課徵32％，不過俄羅斯、北韓以及白俄羅斯、古巴4國卻未列其中。對此，白宮官員也回應了。

綜合外媒報導，美國總統川普於台灣時間今（3日）凌晨，在白宮頒布「對等關稅」政策，針對所有美國進口產品徵收新關稅，其他國家課徵美國多少稅，那麼美國將「打對折」回敬徵收。

根據白宮出示的「對等關稅稅率表」中可見，中國對美國課徵67％的關稅、美國將課徵34％；歐盟對美國課徵39％關稅、美國將課徵20％；日本對美國課徵46％關稅、美國將課徵24％；南韓對美國課徵50％關稅、美國將課徵25％；台灣對美國課徵64％關稅、美國將課徵32％。

然而，正飽受烏俄戰爭摧殘的烏克蘭也遭美國課徵10％關稅，但挑起戰火的俄羅斯卻被排除在名單外，就連北韓、古巴、白俄羅斯也得以倖免，引起外界質疑川普是否獨厚「軍事強權國」。

對此，白宮官員表示，俄羅斯之所以不在關稅名單上，是因發動戰爭遭到制裁後，兩國之間的貿易額已經「歸零」，且未來俄國恐面臨更嚴厲的「額外制裁」。

至於為何白俄羅斯、古巴及北韓同樣享有豁免待遇？白宮官員說明，這是因為針對這些國家的「現行關稅」和「制裁」力道已經足夠緊縮了。

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