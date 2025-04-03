挖到金礦！神鬼銀行員保管客戶帳密...轉走3千萬　超慘下場曝

▲銀行理專趁機盜領客戶3千多萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

在某大型金控銀行擔任理財專員的黃姓女子，2021到2022年間向陳姓客戶佯稱因為轉分行需要開戶業績，從客戶那邊取得帳號和授權書，於是偷偷幫客戶辦理網路轉帳，再趁機轉走客戶的3110餘萬元，黃女食髓知味，還想再轉走客戶的28萬元美金（約台幣9292萬）時，但卻東窗事發，銀行出面擦屁股後，先賠給客戶2200多萬，又被金管會開罰800萬，於是對黃女提告求償，法院審理後，判黃女應賠償2808萬餘元。

判決指出，黃姓理專是這家金控銀行小港分行、七賢分行理財專員，2021年間因有資金需求，見陳姓客戶年事已高，有機可乘，於是向她佯稱因調職小港分行需開戶業績為由，要求客戶在自動化服務申請書上簽名，隨後把自己的帳號，填進客戶的約定轉入帳號中，再趁機取得客戶的帳戶網路銀行帳號、密碼，將客戶的3110萬8140元轉給自己，事後偷偷補回899萬。

到了2021年，客戶委託媳婦到銀行辦理外幣定存，黃女又將客戶的印章偷蓋在空白的外幣取款憑條上，再叫弟弟伺機把客戶的美金28萬元領走，但卻因手續不完備被拒絕，甚至引起銀行的注意，整個盜領客戶存款的事件才爆發。

事後銀行被金管會罰了800萬元，還先出面幫黃女賠償給客戶2211萬餘元，銀行也向黃女提告，求償全部損失3608萬餘元。

法院審理時，黃女對於銀行的請求無意見，但雙手一攤表示無力清償。法官認為，銀行對於黃女盜領客戶金錢的部分求償有理，但銀行遭金管會裁罰800萬元部分，非屬刑事案件認定的犯罪事實，求償於法不合，因此判黃女應賠償2808萬餘元，全案可上訴。