昔「籃球名校」遭勒令停辦！新榮高中校長求救：不應只看財務狀況

▲臺南市私立新榮高級中學遭教育部要求退場。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

經在台灣高中籃壇叱吒風雲的台南市新榮高中，正面臨創校以來的最大危機。這所培育出張宗憲、葛記豪等知名球星的籃球名校，在教育部最新一波私校退場名單中確定將於114學年走入歷史。對此，新榮高中校長陳炳輝喊話，僅看財務狀況就要求學校退場，對學校來說有點不公平，盼教育部能給機會。

位於台南柳營區的新榮高中，可說是台灣高中籃球史上的傳奇篇章，不僅曾5度闖進HBL決賽舞台，更在2005-2006學年度勇奪總冠軍，當年馳騁球場的「新榮藍魔鬼」身影至今仍讓許多球迷津津樂道。然而這片培育籃球英才的沃土，如今校園內僅剩綜合職能科二、三年級的9名學生與10位教職員，令人不勝唏噓。

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據《中央社》的報導，陳炳輝強調，教育部僅以財務狀況評估來要求學校退場，對學校來說頗不公平。他坦言，雖然學校確實背負債務，但現有資產仍足以維持運作，近年來教學團隊更全力投入教育品質提升。對於外傳高達7千萬的財務缺口，校長鄭重澄清與實際狀況有明顯落差。

這起退場案背後反映的是台灣嚴峻的教育現狀。少子化海嘯已讓多所私校搖搖欲墜，但新榮高中的案例特別引發關注。教育界人士指出，具有特殊辦學特色的學校是否該有不同評量標準，值得主管機關深思。陳炳輝表示，待收到正式公文後將研議所有可能方案，同時呼籲教育部重新審視退場機制，給教育現場更多轉型空間。

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