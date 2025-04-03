《華爾街》：川普律師研究第3任期可能途徑

▲川普此前已表明，尋求總統第三任期「不是開玩笑的」。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，美國總統川普（Donald Trump）的核心律師艾普斯汀（Boris Epshteyn）早在2023年底即曾私下表示，將研究川普尋求第3任總統任期的可能途徑，儘管美國憲法明文規定總統不得超過兩屆。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述根據知情人士透露，艾普斯汀當時在華府一場會議中曾向同事表明，即使川普在2024年當選連任，也不見得僅限於第二任期。他曾明確表示，將研究法律路徑，探討川普在2028年再次參選的可能性。儘管此言論當時被部分人視為「有趣的論述」，並未引起高度重視，但如今隨著川普本人公開談論此事，引發更多關注與疑慮。

川普上周末接受《國家廣播公司》（NBC）訪問時曾提及，自己尋求第3任總統任期「不是在開玩笑」。此番言論再次點燃美國政壇對於總統任期限制的熱議，若川普2028年再次參選，屆時他將已是82歲高齡。對於川普的言論，白宮通訊主任張斯蒂芬（Steven Cheung）回應稱，現在討論第3任期「太遙遠」；艾普斯汀本人則未回應媒體詢問。

儘管部分川普親信及幕僚表示，川普經常以誇張手法挑釁媒體與政治對手，無須對其言論過度解讀，但也有共和黨高層私下承認，川普一向說到做到，不能完全排除他嘗試延長任期的可能性。

根據美國憲法第22修正案規定，「任何人不得當選為美國總統超過兩任」，理論上阻止了第三任期的可能性。但前副總統彭斯（Mike Pence）幕僚長蕭特（Marc Short）表示，雖不認為川普會真的挑戰憲法，但「不能否認他有時會讓原本不可能的構想成真」。

部分共和黨人士指出，只要川普在黨內仍掌握高民調優勢，就難有其他聲音出來挑戰其領導地位，除非未來經濟或民意發展不利，才有可能出現黨內制衡力量。

報導最後提及，川普過去任內也曾提出「買下格陵蘭」的想法，當時被外界視為異想天開，但現今格陵蘭已成為美國北極戰略的一環。此一前例也令部分盟友警覺，川普針對第3任期的談話，或許不只是玩笑。