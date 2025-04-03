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質疑黃國昌違法募款　馬郁雯2結論挨酸「無腦」...告網友結果曝

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲記者馬郁雯不滿網友留言「無腦」，提告妨害名譽結果不起訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

宣稱「經營檢調線7年」的電視台記者馬郁雯，去年採訪民眾黨立委黃國昌在直播中募款疑似踩到《選罷法》紅線，並在臉書中發文表示，她詢問律師後獲得的2點結論，認為黃國昌做法有疑慮，陳姓民眾回文「哪個律師得出這兩個無腦結論？」等語，被馬郁雯控告妨害名譽，檢察官認為，「無腦」一詞雖然無禮，但屬常用詞彙，並非蓄意貶抑他人，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

馬郁雯在2024年3月29日為了採訪黃國昌有關直播募款問題時，雙方發生口角，馬郁雯之後在臉書po文「不能問？不能被質疑？黃國昌用直播募不分區責任額，被質疑不是剛好嗎？」馬郁雯並表示她詢問律師後，得出以兩結論，「1、根據選罷法規定，選後依法不得為政治獻金。2、雖然不是直接給黃國昌，由小草捐給民眾黨，但這種做法，實際上等同於黃國昌在選後還是讓支持者捐獻政治獻金，本來就存在疑慮。」

這篇po文引來不少網友留言，回應內容正反兩極，其中陳姓網友留言「是問哪個律師得出這兩個無腦結論？妳自己嗎？結論是犯法or不犯法這種答案才叫結論 只會用『疑似』『疑慮』『可能』這種模稜兩可的用詞來帶風向，果然是兩粒技者」。

馬郁雯控告陳男涉嫌公然侮辱以及加重誹謗等罪嫌，案經士林地檢署移轉管轄到花蓮地檢署分案調查，花檢認為，陳男文章中的「無腦」，是在形容馬郁雯文章中所提的「結論」，不是在指馬郁雯無腦，即使有侮辱，也是針對馬郁雯所詢問的律師，並沒有貶損馬郁雯的犯意。

檢察官認為，陳男留言的本意應該是對於記者這個公共事務行業的討論，「無腦」一詞雖無禮，仍屬一般人生活中常用詞彙，目的是評價某人的言行，不是蓄意貶抑他人，因此處分不起訴陳男。

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