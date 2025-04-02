緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

▲緬甸曼德勒為重災區。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

緬甸發生8.2大地震造成嚴重災情，死亡人數不斷上升超過2886人，震後5天，傳出緬甸軍政府向中國紅十字會車隊鳴槍警告，中國紅十字會今天（2日）發文稱，救援隊目前已經在曼德勒災區展開搜救。對此，中國大陸外交部也在今天的記者會上回應外媒，稱援救隊五和物資都已經安全運抵緬甸，正在前往曼德勒途中。

緬甸軍政府發言人聲稱，事發於4月1日晚上，中國紅十字會車隊在沒有預先通知當局或大使館的情況下，開進了衝突相關區域，軍方一支維安部隊見中方車隊未依指示停下，於是對空鳴槍警告。

▲中國紅十字會馳援緬甸。（圖／中國紅十字會）



中國紅十字會2日發布聲明，首批援助緬甸物資經雲南省臨滄清水河口岸進入緬甸境內後，於4月2日運抵震中曼德勒市區。物資包括帳篷、毛巾被、折疊床以及可滿足2000個受災家庭使用的趙濟家庭包等4900餘件（套），將交由緬甸紅十字會分發給受災民眾。

中國外交部2日的例行記者會上，彭博社記者提問，緬甸士兵向運送物資至曼德勒災區的中國紅十字會車隊鳴槍，中方是否能證實？發言人郭家昆回應，中緬兩國「胞波」（意即同胞），緬甸發生地震後，中國迅速啟動緊急機制，全力救援，中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已經運抵緬甸當地，正在運往曼德勒災區途中，且目前人員和物資都很安全，中方也願根據緬方需要，提供救援和支援。

路透社記者追問，緬甸軍政府稱中方未預先通報進入衝突區域，中方是否考慮暫停救援和派遣人員保護？郭家昆則再次強調，救災物資援助已經運抵緬甸，正在運往曼德勒災區途中，人物都安全，「我們也希望在大災面前，緬甸各族各派能夠以抗震救災為主要任務，確保中方在內的各國救援人員和物資安全，同時確保救援運輸通道保持暢通。」