　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

▲▼緬甸災區。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸曼德勒為重災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

緬甸發生8.2大地震造成嚴重災情，死亡人數不斷上升超過2886人，震後5天，傳出緬甸軍政府向中國紅十字會車隊鳴槍警告，中國紅十字會今天（2日）發文稱，救援隊目前已經在曼德勒災區展開搜救。對此，中國大陸外交部也在今天的記者會上回應外媒，稱援救隊五和物資都已經安全運抵緬甸，正在前往曼德勒途中。

緬甸軍政府發言人聲稱，事發於4月1日晚上，中國紅十字會車隊在沒有預先通知當局或大使館的情況下，開進了衝突相關區域，軍方一支維安部隊見中方車隊未依指示停下，於是對空鳴槍警告。

▲▼中國紅十字會馳援緬甸。（圖／中國紅十字會）

▲中國紅十字會馳援緬甸。（圖／中國紅十字會）

中國紅十字會2日發布聲明，首批援助緬甸物資經雲南省臨滄清水河口岸進入緬甸境內後，於4月2日運抵震中曼德勒市區。物資包括帳篷、毛巾被、折疊床以及可滿足2000個受災家庭使用的趙濟家庭包等4900餘件（套），將交由緬甸紅十字會分發給受災民眾。

中國外交部2日的例行記者會上，彭博社記者提問，緬甸士兵向運送物資至曼德勒災區的中國紅十字會車隊鳴槍，中方是否能證實？發言人郭家昆回應，中緬兩國「胞波」（意即同胞），緬甸發生地震後，中國迅速啟動緊急機制，全力救援，中國紅十字會向緬方提供的救災物資援助已經運抵緬甸當地，正在運往曼德勒災區途中，且目前人員和物資都很安全，中方也願根據緬方需要，提供救援和支援。

路透社記者追問，緬甸軍政府稱中方未預先通報進入衝突區域，中方是否考慮暫停救援和派遣人員保護？郭家昆則再次強調，救災物資援助已經運抵緬甸，正在運往曼德勒災區途中，人物都安全，「我們也希望在大災面前，緬甸各族各派能夠以抗震救災為主要任務，確保中方在內的各國救援人員和物資安全，同時確保救援運輸通道保持暢通。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍演是堅決懲戒台獨　國台辦：如任其發展會把台灣推向兵凶戰危
快訊／任天堂Switch2 發售日期公開！百萬粉絲看直播嗨翻
「金秀賢舌頭」衝微博熱搜！陸網驚呼：是菜花？　醫生說明
緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全
李珠珢超級吸票機！10819人進場　創悍將主場開幕戰史上最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

緬甸1男強震瞬間被活埋　瓦礫堆下「求生144小時」奇蹟獲救

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠鋼材不合規遭泰方徹查

馬斯克身價11.3兆美元奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

7歲妹「誤觸高壓電線」　火光爆閃恐怖畫面曝！當場拋飛倒地

曼谷大樓「找到屍塊」！確認是頭髮、手部組織　緊急送鑑定

印度鞭炮工廠爆炸21死！工人屍塊「炸飛300公尺」　現場慘況曝

以色列宣布擴大加薩軍事行動　「占領大片土地」納入安全區

快訊／緬甸8.2強震後「地表位移6公尺」！　影響範圍長400km

擺攤1個月「海撈近800萬」　大馬女老闆送員工黃金

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

緬甸1男強震瞬間被活埋　瓦礫堆下「求生144小時」奇蹟獲救

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠鋼材不合規遭泰方徹查

馬斯克身價11.3兆美元奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

7歲妹「誤觸高壓電線」　火光爆閃恐怖畫面曝！當場拋飛倒地

曼谷大樓「找到屍塊」！確認是頭髮、手部組織　緊急送鑑定

印度鞭炮工廠爆炸21死！工人屍塊「炸飛300公尺」　現場慘況曝

以色列宣布擴大加薩軍事行動　「占領大片土地」納入安全區

快訊／緬甸8.2強震後「地表位移6公尺」！　影響範圍長400km

擺攤1個月「海撈近800萬」　大馬女老闆送員工黃金

青天白日滿地紅「1秒快閃」央視軍演報導　刻意顯示近監視我船艦

Netflix影集男星「跑步機上猝逝」享年44歲　導演悲痛曝死訊

區桂芝爭議延燒　許淑華批蔣萬安：不敢正面回應？

前夫與婚禮女助理結婚後3月產子　女子怒告求償40萬元

陸軍演是堅決懲戒台獨　國台辦：如任其發展會把台灣推向兵凶戰危

房思瑜重摔脫臼「生日收刀子當禮物」　PO文求解：沒有其他選擇？

快訊／任天堂Switch2 發售日期公開！百萬粉絲看直播嗨翻

基隆街友吵架「7拳爆頭」殺人！國民法官重判無期徒刑　 原因曝光

鋼龍買訓練器材見效　葉總談朱育賢關鍵一擊：經驗還是有差別

基隆2街友酒後爆衝突！頭部連挨7拳打死人　國民法官重判無期徒刑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

國際熱門新聞

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

宏都拉斯白蝦出口暴跌　認了想回台灣市場

懷孕4個月分手男友！她中45億元大獎卻隱姓埋名生活

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

大批台男被捕！柬埔寨警逮186嫌「179人來自台灣」

冰島火山出現「群震」！　岩漿噴湧而出專家急示警

躲過川普關稅　日車廠「超狂布局」保命

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

川普背棄烏克蘭　龍應台投書《紐時》：台灣時間不多了

川普擬收回晶片補助　要大家學學台積電

菲參謀總長：若台灣有事「菲律賓必將捲入」

川普暗示：DOGE將在某時間點喊停

共軍演習時機巧合！CNN：考察美護台決心

4陸男「闖曼谷倒塌大樓」確定判刑！

更多熱門

相關新聞

緬甸1男被埋144小時　奇蹟獲救

緬甸1男被埋144小時　奇蹟獲救

緬甸3月28日發生規模7.7強震，導致包含首都奈比多、第二大城曼德勒在內等多個城市受到重創。遭地震重創的實皆市2日傳出好消息，一名被埋在瓦礫堆下144小時的男子被救援隊順利救出，救出時男子仍有生命跡象，讓現場所有救難人員相當振奮。

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠遭泰方徹查

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠遭泰方徹查

曼谷大樓「找到屍塊」！確認是頭髮、手部組織

曼谷大樓「找到屍塊」！確認是頭髮、手部組織

即／緬甸8.2強震後「地表位移6m」！

即／緬甸8.2強震後「地表位移6m」！

擺攤1個月海撈近800萬　女豪送員工黃金

擺攤1個月海撈近800萬　女豪送員工黃金

關鍵字：

緬甸中國紅十字會紅十字救災東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

即／2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押未禁見

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面