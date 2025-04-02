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獨／燒肉新霸主老井插旗逢甲商圈　阿秋大肥鵝連假推快閃大優惠

▲老井燒肉福科店。（圖／記者游瓊華攝）

▲老井燒肉福科店插旗逢甲商圈外圍，打造全台最大旗艦店，內有228席座位。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中在地人的愛店、去年鍋烤節拿下冠軍的人氣燒肉店「老井」睽違4年，終於在台中再展新店，地點位在逢甲商圈附近；老井福科店內有座位228席，成為全台最大旗艦店，預計4月4日正式開幕，但未演先轟動，店家透露清明連假訂位幾近全滿，已達9成。另一品牌阿秋大肥鵝攜手來自美國的不二老潭子酸菜魚舉辦限時快閃活動，4月7日到11日每天前20組客人打卡消費，就可以享「1元」酸菜魚一份優惠。

▲老井燒肉福科店。（圖／記者游瓊華攝）

▲老井燒肉福科店4月4日正式開幕，店家透露清明連假訂位幾乎全滿。（圖／記者游瓊華攝）

老井集團旗下共有老井燒肉、走精品路線的侍老井、烤狀猿日式燒肉以及品心港式飲茶等品牌，其中最為人熟知的就是老井燒肉；但多年來，老井集團展店保守，原本台中僅2家門市，直到疫情之後才首度跨出台中市，前往竹北以及台北市展店，近期新開幕的老井福科店，是老井燒肉睽違4年在台中再展新門市。

老井集團去年拿下鍋烤節冠軍，聲量與另一家名店屋馬不相上下，屋馬集團將觸角伸向火鍋、韓式料理等市場；老井集團也不遑多讓，品牌透露將與知名麻辣鍋品牌「麻神」聯名，推出「老井麻神」麻辣鍋品牌，另將進軍拉麵市場，都讓消費者相當期待。

▲不二老罈子酸菜魚,廖董,阿秋大肥鵝。（圖／記者游瓊華攝）

▲阿秋大肥鵝海鮮樓與酸菜魚品牌「不二老罈子酸菜魚」合作，推出限時快閃店。（圖／記者游瓊華攝）

同樣採取聯名策略的還有老字號海鮮餐廳阿秋大肥鵝海鮮樓，業者宣布將與風靡全球的「不二老罈子酸菜魚」合作，推出限時快閃店，為期三周，從4月7日到30日為止。

不二老罈子酸菜魚創辦人來自山東，首家店開在美國，至今已經在華盛頓州、德州、紐澤西州、華盛頓特區、紐約皇后區等開設門市；台灣則有預計4月10日開幕的台北南京店。

品牌透露，快閃推出的酸菜魚採用老罈醬，酸香濃郁、層次豐富，肉品採用進口黑魚，口感細緻，將推出2-3人份，要再挑戰台中酸菜魚市場。

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