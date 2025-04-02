嘉義分署法拍+反詐宣導　土庫3樓透天厝820萬元賀成交　

▲嘉義分署法拍會併同打詐宣導及公益設攤，法拍成績亮眼，土庫3樓透天厝820萬元賀成交 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署114年第2次123擴大聯合拍賣會，於114年4月1日舉行。當日除了上下午雲林、嘉義二地有不動產拍賣外，更在下午2時30分起於嘉義分署門前廣場進行動產拍、變賣活動。活動現場同時進行反詐騙宣導，播放反詐騙影片，陳列反詐騙海報向到場民眾介紹有關詐騙手法及「反詐騙165專線」，希望民眾切忌貪便宜心態避免被詐騙。

不動產拍賣成果，本次雲林縣土庫鄉、嘉義市及嘉義縣太保市有3筆土地及1筆建物拍定，金額共計1602萬餘元。其中最高金額的是820萬餘元拍定位於土庫鎮建坪52坪的3樓透天厝。汽車部分3部寶馬（BMW）轎車分別以6,000元至3萬5,000元不等拍定、豐田（TOYATA）及中華（MITSUBISHI）客貨車各以7,000元賣出，至於經多次減價拍賣的職棒、職籃明星球員卡，最終全部由一位黎先生以總價9,200元得標。至於變賣物品部分，新鮮甜玉米、牛番茄、奶油白菜等當日產地直送的農產品、杏仁茶、紅茶及綠茶禮盒、濾掛咖啡、咖啡包、薯餅、醬油、五仁辣麻果油、紅薑黃粉及機能凍飲、葉黃素飲等食品，各色手工皂、抗菌隨手皂，還有毛巾、大浴巾等賣出金額也達6萬2,000餘元，法拍成果豐碩。

法拍現場並邀請公益弱勢團體「雙福社會福利慈善事業基金會附設晨光咖啡」販售手沖咖啡，「嘉義市私立嘉愛啟智發展中心」販售蛋捲、堅果、餅干、零嘴等休閒食品，都受到現場民眾歡迎，至於提供55歲以上民眾求職就業諮詢、媒合的「嘉義縣銀髮人才服務據點」攤位，也有多位民眾前往洽詢。

除現行定期123聯合擴大法拍外，嘉義分署積極拓展法拍銷售管道 ，以「嘉執柑仔店」Line群組變賣快閃物品，協助小農小商義務人銷售產品，縮短繳納期限，提前擺脫欠款壓力，同時便利民眾在手機上輕鬆選購物美價廉的法拍物件。

不動產、動產拍賣、變賣相關事宜，請上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務。