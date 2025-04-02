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陸男慘摔污水井「反告救援同事」　法院駁回：違背善良風俗

▲▼陸男慘摔污水井「反告救援同事」　法院駁回：違背善良風俗。（圖／翻攝自北京日報）

▲賴男不慎踩翻污水井蓋，墜入井內，不僅提告對老闆求償，幾個月後也提告施救的同事。（圖／翻攝自北京日報）

記者柯沛辰／綜合報導

北京一名賴姓男子2023年9月墜入公司宿舍的污水井內，被李姓同事救了上來，事後賴男認為公司有疏失，對老闆提告求償。不過，賴男不滿李姓同事未出庭作證，又對救命恩人提告求償。法院認為，李男未出庭作證雖有不妥，但並未構成民事侵權，何況「反告施救者」違背善良風俗，若判准恐動搖對公眾對社會公平正義的信心，因此近日駁回。

判決指出，賴男與李姓夫婦都為高姓老闆打工，一同住在老闆提供的宿舍內。2023年9月，賴男在院內洗頭時，不慎踩翻污水井蓋，墜入井內，所幸李某夫婦及時施救、協助送醫，因此並無大礙。

之後，賴男因傷起訴老闆，但李姓同事沒有出庭作證。於是，賴男又將李姓同事告到法院，理由是「證人拒證導致判決不公、賠償不足」、「意圖幫助雇主逃避法律責任」，因此要求李賠償精神損害撫慰金。

法院審理時認為，證人作證是法律義務，對於李未出庭的行為，法院也提出批評。但是，法律並未規定證人不出庭所需承擔的法律責任，也未規定此行為屬於侵權行為。此外，儘管李未出庭，但並未實質影響案件的審理結果。

法院最後認為，李男不出庭作證的行為雖有不妥，但對賴男來說並未構成民事侵權，因此判決駁回賴某的訴訟請求。

順義法院指出，在本案中，李男在事發第一時間採取救助措施，並將賴送去就醫治療，充分體現了扶危濟困的公民良好道德風尚。事後，李未能出庭作證雖確有不妥，但也是事出有因，情有可原。

反觀賴男受助後卻提告救命恩人索要賠償的行為，顯然與社會主義核心價值所提倡的善良風俗相違背。若法院支持賴男請求，不僅將導致「英雄流血又流淚」的不良社會效應，更會動搖公眾對法治維護社會公平正義的信心，因此判決駁回。

 
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