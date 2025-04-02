同一人連收「100個包裹」！快遞員機靈報警「收件人遭詐騙」

▲快遞員發現一名收件人有100個貨到付款包裹，瞬間警覺對方可能遭到詐騙，立刻報警。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸無錫一名快遞員日前在送貨時，發現有一名收件人有100個貨到付款的包裹，這讓他瞬間警覺，懷疑收件人是遭到網路詐騙，立刻向警方通報，最終順利避免收件人損失9萬元人民幣（約新台幣41.1萬元）。

綜合陸媒報導，大陸無錫一名李姓快遞員日前在送貨時，發現一名收件人連續收到78個包裹。當他聯絡收件人取貨時，對方則表示，自己等剩下的22個快遞到了再一起簽收。

此時，李姓快遞員便察覺到，這名收件人疑似遭到電信網路詐騙，便立即報警，並將100個貨到付款的包裹全部拒收。最終，李姓快遞員順利避免收件人損失9萬元人民幣。

對此，無錫警方指出「非常感謝快遞員，防詐意識超強！」並為該快遞員頒發了見義勇為專項獎勵。

消息一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「現在詐騙防不勝防，快遞小哥反詐欺意識很強，值得宣傳和表揚」、「這種防騙意識值得宣傳和表揚」、「快遞小哥可以啊！反詐意識很強」、「快遞公司該給點獎勵」、「看來反詐宣傳做的很到位」。

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