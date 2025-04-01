華爾街日報：美國擬4／2改課全球20%關稅

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華爾街日報：美國擬4／2改課全球20%齊頭關稅

▲▼白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）稍早僅回應，川普的關稅將結束不公平的貿易行為，並確保對等。（圖／路透）

▲白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）稍早在白宮向新聞媒體發表講話。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國川普政府4月2日大規模課徵新關稅大限將至，外界估恐將對全球經濟造成衝擊。根據《華爾街日報》報導，美國可能將原先擬定的對等關稅改為全球課徵最高20%的齊頭關稅。白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）稍早僅回應，川普的關稅將結束不公平的貿易行為，並確保對等。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述知情人士說法，川普政府內部目前正研議是否應對美國貿易夥伴國課徵個別化關稅，或是回歸川普當初競選時的承諾，對所有進口貨品一律加徵關稅，影響範圍將涵蓋所有與美國有貿易往來的國家。

▲▼川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

▲川普先前簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

川普昨晚在總統專機空軍一號上表示，將宣布的關稅措施會比之前承諾的對等做法「寬容不少」。不過，消息人士透露，川普其實要求團隊採取更激進的措施，包括把關稅計畫納入更多國家及用更高稅率課徵，「基本上所有的美國貿易夥伴國」都課徵關稅。

目前最終結果尚未定案，但川普幕僚有考慮對全球性關稅進行調整，最高稅率可能達到20%，此措施一旦實施，將會影響美國所有的貿易夥伴國，而對等關稅方案也沒被排除。萊維特剛剛回應，川普的關稅政策旨在結束不公平的貿易行為，並確保貿易的對等性。她表示，這項措施是為了保護美國的經濟利益。

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