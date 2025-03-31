八炯現身陸配小微家！得知恩綺提早離境「急奔機場」喊：真的很壞

▲網紅八炯現身陸配小微住處。（圖／翻攝Threads）

記者陳以昇、黃彥傑、莊智勝／台北報導

陸配亞亞、小微、恩綺因拍影片鼓吹武統、侵略言論，因此遭到移民署廢除依親居留許可，日前亞亞已經離境，小微、恩綺也必須在今(31日)前出境離台。稍早恩綺已經抵達松山機場辦理手續，但小微仍未有動作；對此，網紅八炯稍早已經現身小微林口住處，並發動態喊「想看移民署逮捕小微的跟我一起來」，在得知恩綺提早離境後，八炯連忙趕往機場，直呼「真的很壞！」

大陸配偶「恩綺」日前發布影片，提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「臺灣是中國不可分割的一部分」等鼓吹武統侵略言論，經移民署依相同程序，廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境。

大陸配偶「小微」則是在多部影片中，發表「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略言論，移民署已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

而小微、恩綺2人都必須在今天之前離境，原本小微還拍攝影片，稱2人要一起買機票、搭機離開台灣，未料稍早僅有恩綺現身松山機場，並在移民署人員陪同下辦理手續準備登機，而小微目前仍然神隱。新北市專勤隊表示，今天是最後期限，如果小微在午夜12點之前未離境，會派員將他強制帶離。

網紅八炯下午也現身小微林口住處，並發動態稱「我跟記者們在小微家附近等歡樂送，下午4點請各位集結到松山機場歡樂送恩琪回深淵，晚上23:59分後，想看移民署逮補小微的跟我一起來！」

但八炯稍早接到消息，得知原本預計搭乘晚間班機的恩綺提早報到、緊急出境後，當場傻眼，立即出發趕往松山機場，還直呼恩綺「真的很壞！」

▼陸配恩綺今提早前往松山機場搭機離境。（圖／民眾提供）

▼網紅八炯、閩南狼現身機場。（圖／記者湯興漢攝）