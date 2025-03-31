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南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市政府研考會蒙志成主委代表黃偉哲市長出席，鼓勵青年朋友勇敢提案，以創意行動讓台南從A升級到A+，更展現市府協力青年翻轉公共事務的決心。

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆論壇聚焦「青年行動家」的真實故事，邀請3位來自不同領域、熱血實幹的青年代表現身說法：長榮大學國際永續發展學程碩士生Sindi Shongwe，將在台所學帶回非洲推動生理衛生與性別平等；2024年青年好政「南青寄居蟹」隊長紀品任，關注青年租屋困境，推動居住正義的青年審議行動；麻豆倒風雅客聚落的楊宜臻，結合老屋修復與藝術共生，打造地方創生新樣貌。他們的行動不只是理想，而是落實在社會中的改變力，激勵更多青年為社會發聲、為公共議題站出來。

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場還有「校園中的Actor」靜態展，由成功大學、南台科大、台南應用科大、敏惠醫專等校學生會會長領銜，分享推動人權、學權及公共參與的真實經驗。透過行動短講與交流互動，展現校園青年如何從身邊出發，推動改變。

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與者之一的南台科大學生會顧問余有恒表示：「和公共參與前輩的對話很有收穫，未來也想將跨域創新應用到實作中。」敏惠醫專學生會長陳芊羽也說：「這次跨校交流非常啟發人心，我想把這些經驗帶回學校，帶動更多同學一起關心公共事務。」

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年的青年行動計畫全面升級為「南青行動」，由台南市政府研考會蒙志成主委、長榮大學校長李泳龍與青年代表共同宣布徵件啟動。計畫主題涵蓋聯合國SDGs永續發展目標、青銀共融、社區營造、地方創生、文化治理、人文AI等重要議題。

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會表示，最特別的是，今年不再只是提案競賽，而是直接提供「行動金」，每組最高可獲得10萬元！市府將提供資源輔導與實作支持，讓優秀提案真正落地實現。只要是18至40歲、設籍、就學或工作在台南的青年，都有資格報名挑戰。

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，市府持續透過青委會、論壇、公部門實習與工讀等多元管道，鼓勵青年走入公共領域。今年更透過『南青行動』，實質支持青年從創意到實踐，真正參與改變，讓台南成為青年夢想的孵化器！市長呼籲現在就是青年行動的時候，拿出熱情與創意，讓改變從自己開始，一起讓台南變更好！

▲2025青年公民節南青論壇31日在長榮大學盛大登場，正式啟動「2025年台南青年公共參與行動計畫」徵件！台南市研考會蒙志成主委，鼓勵青年朋友勇敢提案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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