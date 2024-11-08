全職媽媽重返職場　勞動部婦女再就業計畫添助力

▲小婷想再找份工作，面試後卻都沒回應，幸獲勞動部台南就業中心安平就業服務台運用「婦女再就業計畫」，讓她重返職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾活耀職場的門市行銷人員小婷，婚後懷孕期間身體不適暫離職場，產後因照顧孩子成為全職媽媽近3年，想再找份工作，面試後卻都沒回應，幸獲勞動部台南就業中心安平就業服務台運用「婦女再就業計畫」，讓她重返職場。

勞動部台南就業中心安平就業服務台除輔導小婷規劃自主訓練提升工作技能找到工作；另一方面為配合接送幼兒時間，透過就服人員主動協調雇主調整上下班時間。目前她開心的在香氛公司擔任門市行銷人員已逾5個月，不僅在職場找回自信並兼顧家庭。還領取勞動部自主訓練及就業獎勵金合計6萬元。小婷說：「感謝勞動部提供訓練補助，給重回職場的她添加助力」。

據了解，小婷離開職場後，不久便迎來人生第一個新生命，夫妻倆沉浸在初為人父母的喜悅之中，但現實總是殘酷，孩子出生後，由誰照顧卻成為夫妻最大的難題。原想回到職場繼續工作的小婷，考量孩子的成長不容忽視，為母則強的她選擇全心照顧孩子。而初為人母手忙腳亂，生活作息隨著剛初世孩子不再規律，不再有自己的時間，好不容易熬到孩子生活逐漸規律，可送至托兒所安置的年紀。小婷想回歸職場工作。但久未工作，對重新踏出這步卻有些恐懼，試著投遞有關行政、文書、門市等工作職缺及面試多次並未接獲錄取通知。

小婷在新聞報導上看到勞動部發佈有關婦女就業相關訊息，猶如絕處逢生。立即至離家較近的安平就業服務台洽詢，並經就服人員諮詢及瞭解小婷面試情形，找出未錄取原因並探討未來職場方向，逐漸使她瞭解自己的就業優勢。而想重操舊業回到「門市行銷人員」職位，實因離開職場太久，應對能力及口條略顯生硬。進而聽從就服員建議，利用勞動部「婦女再就業計畫」規劃自主訓練課程，把門市行銷人員所需職場技能再加強，除對產品的瞭解外，需增加如何聆聽客戶需求？回應客戶話術？如何化解衝突等議題納入自我學習。並利用照顧孩子的空檔上網學習說話技巧及應對方式等課程。

結訓後，對就服人員推介的工作也積極面試，其中雖有錄取的機會，但考量陪同孩子時間及接送等工作條件受限。所幸透過就服員從中穿針引線，協請雇主調整工作時間，得順利錄用，協助小婷找到與大學就讀科系相近香氛門市行銷人員的工作，讓她可以在曾經熟悉的領域發光發熱。香氛門市店長直言小婷工作認真負責，是個優秀的好員工。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為鼓勵因家庭因素離開職場婦女再度回歸職場，勞動部推出為期3年的「婦女再就業計畫」，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規劃參加訓練提升職能，最高可獎勵3萬元；運用「再就業獎勵」穩定就業達3個月，再加領3萬元。並提供雇主「工時調整獎勵」以鼓勵為婦女員工規劃調整工時以兼顧家庭需求，每一職缺最高可獎勵3萬6000元獎勵金。也能促使婦女實現個人價值與成就。

如符合因家庭因素退出勞動市場180日以上的婦女，為重回職場，有意自行規劃參加訓練提升職能，可於113年9月2日至113年12月2日期間提送自主訓練課程計畫書至勞動部勞動力發展署所屬5分署審核。婦女再就業計畫相關訊息查詢(https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=6&s=16858)