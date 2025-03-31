強震前出現「地震雲」引熱議　氣象署：沒有科學證據

▲有些人認為地震發生前可以看到高積雲，但目前未確定地震和特定雲型之間存在直接關聯。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

近日緬甸、東加接連發生強震，有網友在臉書上貼出拍到的「地震雲」，引發網路熱議。不過中央氣象署指出，大氣現象十分複雜，雲的形狀和變化可能受到多種氣象條件影響，目前科學家並未確定地震和特定雲型之間存在直接關聯。

網路上流傳的「地震雲」照片其實是「高積雲」，氣象署在臉書貼文表示，高積雲屬於一種中雲族，雲小，可清楚辨別出輪廓，雲狀可以是扁圓形、瓦片狀等，且以波浪形排列，就像是天空中有滿滿的棉花糖一樣。

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氣象署強調，大氣現象十分複雜，目前科學家並未確定地震和特定雲型之間存在直接關聯，因此單純依靠雲來預測地震是不可靠的。

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​氣象署指出，科學研究表明，真正的地震前兆往往發生在地震前短時間內、地球內部發生的微小變化，地震前兆可能包括各種地球物理或地球化學的變化，例如地震活動數量變化、地殼的微小變形以及地球磁場的異常變化等，這些現象通常需要非常精密的科學儀器才能檢測到，不是透過觀察自然界就能發現的常見現象。

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​氣象署指出，有科學家蒐集了地震觀測和衛星雲圖的數據，想要找出地震與雲朵之間的關係，然而關於「地震雲」，目前的科學證據和理論都非常不足，事實上就連地震雲到底長什麼樣子，民間和學界都沒有很精確的定義，更別說要拿地震雲來預測地震了。