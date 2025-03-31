　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

2024年3月，台北市文化局長蔡詩萍（左）、國發會主任秘書張朝能（右）等人一同見證草山御賓館上樑儀式，如今卻爆出宣傳影片把蔣介石在「草山行館」的生活軼事「嫁接」到草山御賓館，外界批評簡直貽笑國際。（圖／翻攝自台北市政府文化局官網）

▲2024年3月，台北市文化局長蔡詩萍（左）、國發會主任秘書張朝能（右）等人一同見證草山御賓館上樑儀式，如今卻爆出宣傳影片把蔣介石在「草山行館」的生活軼事「嫁接」到草山御賓館，外界批評簡直貽笑國際。（圖／翻攝自台北市政府文化局官網）

圖文／CTWANT

台北市市定古蹟陽明山「草山御賓館」現正修復中，市府不只向文化部要了新台幣上億元經費，更打出市長蔣萬安阿祖「蔣介石」故居名號，打算在2026年重新開張。然而御賓館還沒修好，文化局撥了百萬搶先釋出的「再見草山御賓館-重生part1」紀錄片卻漏洞百出，文史工作者直指，影片不少「蔣公事蹟」根本發生在二公里外的「草山行館」，文化局砸大錢還「馮京當馬涼」犯這種低級錯誤，實在誇張。

25日，陽明山上陽光四射，卻仍是乍暖還寒，師大兼任助理教授、文史工作者蕭文杰帶著記者沿陽金公路轉入湖山路小徑，抵達北市陽明山「草山行館」旁保七總隊停車場，「這就是蔣介石倉徨來台的棲息處」他指著眼前這片風景，介紹了時任省主席陳誠替狼狽轉進台灣的蔣介石找的「復行視事」之處，即使蔣介石在1950年搬入落成的士林官邸，每到夏天他和侍衛群仍會上山避暑，加上當時台美關係緊密，時任美國駐台大使藍欽（Karl Lott Rankin）也住在這，因此成為當時機關要地，其上的保七總隊停車平台，更是多年來謠傳為「落跑」用的停機坪，可見蔣介石非常倚重此處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭文杰說，這段歷史卻被「嫁接」到了「草山御賓館」介紹影片中，北市文化局在影片直指，蔣介石在「草山御賓館」住了10年後便搬下山到士林官邸，不僅時空錯置、地點也根本搞錯；至於「草山行館」內的文字描述也是漏洞百出，比方看板寫到，日本裕仁（ひろひと）皇太子來台時，前往陽明山歇腳的招待所明明是「草山御賓館」，反而在行館海報被寫成下榻「草山行館」，這種「竹蒿鬥菜刀」亂象多年，「到底怎麼驗收的」。

1923年日本裕仁（ひろひと）皇太子旋風式訪台，在陽明山地區的「草山御賓館」也曾逗留，如今台北市政府卻將不少「草山御賓館」和「草山行館」軼事搞混，學者批評實在不用心。（圖／報系資料照、姜良旭提供） 

▲1923年日本裕仁（ひろひと）皇太子旋風式訪台，在陽明山地區的「草山御賓館」也曾逗留，如今台北市政府卻將不少「草山御賓館」和「草山行館」軼事搞混，學者批評實在不用心。（圖／資料照／CTWANT提供） 

北投文史工作者楊燁則介紹，位於中山樓旁的台北市定古蹟「草山御賓館」，當初建造目的就是要接待日本裕仁皇太子，其內包含洋館與日本式二棟建物，庭園景觀也是走純日本風，在二次大戰後，著名建築師王大閎重新設計並增建洋房，後來成為了時任考試院院長、孫中山長子孫科居所。在馬英九擔任台北市長時期，時任文化局長龍應台加了個鐵棚，號稱讓草山御賓館「風華再現」喊出成為陽明山文化地標，沒想到過幾年鐵棚卻把整棟建築給壓垮了，索性荒廢多年實在不堪。

台北市「草山御賓館」在馬英九市長時期曾裝上鋼棚保護，但仍難以抵擋風吹日曬雨淋而壓垮。如今刻正如火如荼整修中，預計2027年有望以嶄新面貌對外開放。（圖／方萬民攝） 

▲台北市「草山御賓館」在馬英九市長時期曾裝上鋼棚保護，但仍難以抵擋風吹日曬雨淋而壓垮。如今刻正如火如荼整修中，預計2027年有望以嶄新面貌對外開放。（圖／CTWANT提供）

楊燁說，如今循著保留的「測繪圖」如火如荼地重建，有望全區復刻，文史工作者當然樂觀其成，但「蔣介石真的沒住御賓館十幾年」對於宣傳片就開始胡謅，他直呼對復刻品質「很難樂觀」。

蕭文杰也抨擊，多年來北市文化局在草山系列文資中，「誤植」、「錯置」案件不少，其實學者早就「有嘴講到無爛」，沒想到北市文化局嘴上說檢討，新的活動卻依舊錯誤百出，何況蔣萬安「打著阿祖（蔣中正）名號上位」，卻仍放任底下局處顛倒歷史，值此清明掃墓季「蔣介石都要跳起來了。」

在地湖山里長李秋霞則強調，「草山行館」才是蔣介石上山「第一選擇」，在地居民都尊稱其為「老先生」，每到端午過後「八槍八炮」都會隨著蔣介石上山，進一步在草山行館與周邊房屋駐守，直到中秋節才下山，其餘冬、春二季，草山行館則開放在地居民進出甚至居住，自己兒時也常當成遊戲場，蔣介石在山上的落腳處就是「草山行館」，若硬把草山御賓館湊進來，只能說「太不用心了。」

台北市政府文化局則回應，針對「再見草山御賓館-重生part1」影片與草山行館內標示錯誤，已立即撤下相關錯誤內容，也會深入檢討內部作業流程並追究相關責任，感謝外界指教。文化局官員說，「草山御賓館」宣傳宗旨在於推廣文化資產、增進大眾認識，並沒有針對特定歷史人物或標的，外界聚焦在「蔣介石」生活起居實有誤解，未來會確保公開資訊更嚴謹呈現，提供民眾正確且完整的歷史詮釋。

延伸閱讀
竹篙湊菜刀2／草山行館商業化遭疑走味　行家批刪凍預算擾護文資
俄烏流彈1／這兩國打架波及工具機廠　政府口頭一句「賣去俄國後果自負」業績歸零
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
結婚16年如熱戀！　馬念先「甜牽老婆」成最萌身高差
AI吹吉卜力風格圖踩紅線？侵權？　吉卜力工作室回應了
驚悚畫面！輔大醫院消防演練「護理師高空墜落」　重摔骨裂
無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當
今全台有雨　「下最大」地區曝
快訊／吹8級強風！　全台變天「5縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

今全台有雨　「下最大」地區曝

高鐵便當、普拿疼漲價！4月新制懶人包　國軍加給最高多1.2萬

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

快訊／吹8級強風！　全台變天「5縣市大雨特報」

北捷突放波伽利《Time to Say Goodbye》！乘客超驚喜　原因曝光

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°C

快訊／3縣市大雨特報！雨勢入夜炸到明天　最新警戒區域曝

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

今全台有雨　「下最大」地區曝

高鐵便當、普拿疼漲價！4月新制懶人包　國軍加給最高多1.2萬

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

快訊／吹8級強風！　全台變天「5縣市大雨特報」

北捷突放波伽利《Time to Say Goodbye》！乘客超驚喜　原因曝光

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap批「跟直銷一樣」：乳牛賣得比和牛還貴

低溫+強風+大雨3警報齊發　「冷氣團夾水彈」4縣市跌破10°C

快訊／3縣市大雨特報！雨勢入夜炸到明天　最新警戒區域曝

蟑螂、老鼠頻入侵！　日SUKIYA宣布：今起1900間分店停業4天

「給你2億」男生一發多少才正常？　醫解答

結婚16年如熱戀！　馬念先「甜牽老婆」成最萌身高差

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

川普再提總統「第3任期」　直言：我不是開玩笑

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

曼谷高樓「距震央1000公里」仍塌 　恐與地質及施工方式有關

政府一句「賣去俄國後果自負」　業者慘況曝

中華海運研究協會「傑出海運青年獎」報名開跑　40歲以下可參選

水果奶奶怒了！　罕見說重話「譴責虐童惡徒」：怎麼能夠容忍

妹子自誇「腳也很好看」　友人笑翻：跟手一樣長

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

快訊／吹8級強風！　全台變天「5縣市大雨特報」

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

過1年沒人領「他賺到iPhone」！過來人：不如別撿　

今全台有雨　「下最大」地區曝

無菜單2盤肉賣破萬！Cheap：乳牛賣得比和牛貴

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

北捷驚現波伽利歌聲！驚喜原因曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／吹8級強風！　全台變天「5縣市大雨特報」

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

巴菲特、李嘉誠罕見1動作　外媒：恐有大事發生

56歲癌末女吃3食物康復！醫曝原因：沒再復發

緬甸強震前後對比照曝光　市區變成一片土黃色

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

砸10萬坐頭等艙　鄰座男客瘋狂自慰

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

織織認「交往16年人財兩失」　分手2年吐心聲

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面