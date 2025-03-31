批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

▲2024年3月，台北市文化局長蔡詩萍（左）、國發會主任秘書張朝能（右）等人一同見證草山御賓館上樑儀式，如今卻爆出宣傳影片把蔣介石在「草山行館」的生活軼事「嫁接」到草山御賓館，外界批評簡直貽笑國際。（圖／翻攝自台北市政府文化局官網）

圖文／CTWANT

台北市市定古蹟陽明山「草山御賓館」現正修復中，市府不只向文化部要了新台幣上億元經費，更打出市長蔣萬安阿祖「蔣介石」故居名號，打算在2026年重新開張。然而御賓館還沒修好，文化局撥了百萬搶先釋出的「再見草山御賓館-重生part1」紀錄片卻漏洞百出，文史工作者直指，影片不少「蔣公事蹟」根本發生在二公里外的「草山行館」，文化局砸大錢還「馮京當馬涼」犯這種低級錯誤，實在誇張。

25日，陽明山上陽光四射，卻仍是乍暖還寒，師大兼任助理教授、文史工作者蕭文杰帶著記者沿陽金公路轉入湖山路小徑，抵達北市陽明山「草山行館」旁保七總隊停車場，「這就是蔣介石倉徨來台的棲息處」他指著眼前這片風景，介紹了時任省主席陳誠替狼狽轉進台灣的蔣介石找的「復行視事」之處，即使蔣介石在1950年搬入落成的士林官邸，每到夏天他和侍衛群仍會上山避暑，加上當時台美關係緊密，時任美國駐台大使藍欽（Karl Lott Rankin）也住在這，因此成為當時機關要地，其上的保七總隊停車平台，更是多年來謠傳為「落跑」用的停機坪，可見蔣介石非常倚重此處。

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蕭文杰說，這段歷史卻被「嫁接」到了「草山御賓館」介紹影片中，北市文化局在影片直指，蔣介石在「草山御賓館」住了10年後便搬下山到士林官邸，不僅時空錯置、地點也根本搞錯；至於「草山行館」內的文字描述也是漏洞百出，比方看板寫到，日本裕仁（ひろひと）皇太子來台時，前往陽明山歇腳的招待所明明是「草山御賓館」，反而在行館海報被寫成下榻「草山行館」，這種「竹蒿鬥菜刀」亂象多年，「到底怎麼驗收的」。

▲1923年日本裕仁（ひろひと）皇太子旋風式訪台，在陽明山地區的「草山御賓館」也曾逗留，如今台北市政府卻將不少「草山御賓館」和「草山行館」軼事搞混，學者批評實在不用心。（圖／資料照／CTWANT提供）

北投文史工作者楊燁則介紹，位於中山樓旁的台北市定古蹟「草山御賓館」，當初建造目的就是要接待日本裕仁皇太子，其內包含洋館與日本式二棟建物，庭園景觀也是走純日本風，在二次大戰後，著名建築師王大閎重新設計並增建洋房，後來成為了時任考試院院長、孫中山長子孫科居所。在馬英九擔任台北市長時期，時任文化局長龍應台加了個鐵棚，號稱讓草山御賓館「風華再現」喊出成為陽明山文化地標，沒想到過幾年鐵棚卻把整棟建築給壓垮了，索性荒廢多年實在不堪。

▲台北市「草山御賓館」在馬英九市長時期曾裝上鋼棚保護，但仍難以抵擋風吹日曬雨淋而壓垮。如今刻正如火如荼整修中，預計2027年有望以嶄新面貌對外開放。（圖／CTWANT提供）

楊燁說，如今循著保留的「測繪圖」如火如荼地重建，有望全區復刻，文史工作者當然樂觀其成，但「蔣介石真的沒住御賓館十幾年」對於宣傳片就開始胡謅，他直呼對復刻品質「很難樂觀」。

蕭文杰也抨擊，多年來北市文化局在草山系列文資中，「誤植」、「錯置」案件不少，其實學者早就「有嘴講到無爛」，沒想到北市文化局嘴上說檢討，新的活動卻依舊錯誤百出，何況蔣萬安「打著阿祖（蔣中正）名號上位」，卻仍放任底下局處顛倒歷史，值此清明掃墓季「蔣介石都要跳起來了。」

在地湖山里長李秋霞則強調，「草山行館」才是蔣介石上山「第一選擇」，在地居民都尊稱其為「老先生」，每到端午過後「八槍八炮」都會隨著蔣介石上山，進一步在草山行館與周邊房屋駐守，直到中秋節才下山，其餘冬、春二季，草山行館則開放在地居民進出甚至居住，自己兒時也常當成遊戲場，蔣介石在山上的落腳處就是「草山行館」，若硬把草山御賓館湊進來，只能說「太不用心了。」

台北市政府文化局則回應，針對「再見草山御賓館-重生part1」影片與草山行館內標示錯誤，已立即撤下相關錯誤內容，也會深入檢討內部作業流程並追究相關責任，感謝外界指教。文化局官員說，「草山御賓館」宣傳宗旨在於推廣文化資產、增進大眾認識，並沒有針對特定歷史人物或標的，外界聚焦在「蔣介石」生活起居實有誤解，未來會確保公開資訊更嚴謹呈現，提供民眾正確且完整的歷史詮釋。

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