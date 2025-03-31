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川普施壓伊朗達成核協議　否則將進行「前所未有的轟炸」

▲川普宣布加徵汽車關稅。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日警告伊朗，若不就核協議與華府達成共識，將面臨美軍轟炸與「次級關稅」的雙重制裁。這是自伊朗拒絕直接與美國談判以來，川普首次公開作出強硬表態。

《路透社》、中央社報導，川普接受美國全國廣播公司新聞網（NBC News）電話專訪時表示，美方與伊朗官員正在磋商核協議問題，但未透露具體細節。他強調：「若他們不達成協議，會有轟炸……會是他們以前不曾見過的那種轟炸。」

川普同時警告，若德黑蘭拒絕談判，美國可能對伊朗實施「次級關稅（secondary tariff）」，類似他4年前任內所採取的經濟施壓手段。他表示，「這不是在開玩笑。」

早在3月初，川普就曾透露已致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），要求就核協議進行談判，否則美國可能動用軍事手段。伊朗於3月27日回應，堅決拒絕在壓力與威脅下與美方展開直接對話。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過官方媒體表示，德黑蘭的立場始終一致，即「不會在遭受最大施壓與軍事威脅下，與美國進行直接談判」。這項聲明是透過協調角色阿曼轉達給華府。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）30日也重申，德黑蘭目前仍拒絕與美方進行直接談判，但仍然持續透過間接溝通方式參與相關協議磋商。他強調：「最高領袖曾明確指出，間接談判仍可持續。」

川普在訪談中也順勢提及對其他國家的經濟施壓手段，並表示除了伊朗，他亦考慮對俄羅斯祭出類似的「次級關稅」。川普上周已簽署行政命令，批准對購買委內瑞拉石油的買家課徵此類關稅，作為施壓該國政權的手段。

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